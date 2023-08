Un look atypique : un chaton aux allures d'extraterrestre provoque l'incompréhension de sa famille d'accueil

Amanda, fondatrice du Kitten Rescue Life (États-Unis), a récemment ouvert les portes de sa maison à une portée de 4 chatons : Bing Bong, Bippo, Binkle et Blumbo. Les félins à la robe noire et aux taches blanches étaient adorables et en pleine santé, mais Bing Bong n’a pas tardé à attirer l’attention.

4 chatons bien différents

La raison ? Il avait des allures d’ « extraterrestre », rapporte Cole & Marmelade. Amanda, sa mère d’accueil, a tout de suite su le différencier de ses frères et sœurs. « Il suffit de les regarder dans les yeux, a-t-elle écrit sur Instagram. Bing Bong a des yeux d’alien en forme d’amande, tandis que Bippo, par exemple, a un visage plus mince et des yeux plus petits. »

Kitten Rescue Life / Facebook

Binkle, seule femelle de la portée, était une véritable « princesse » prête à « voler la vedette » en toute circonstance, selon Amanda. Blumbo, lui, est « un petit haricot tout doux » qui est autant « gentil que mignon ». Il est toujours le premier à réclamer des caresses à sa bienfaitrice.

Une apparence douteuse

Rapidement, Amanda a voulu s’assurer que Bing Bong ne souffrait pas d’hydrocéphalie : une pathologie congénitale qui se caractérise par une malformation crânienne, entre autres. Les vétérinaires ont voulu en avoir le cœur net, eux aussi, et ont procédé à une échographie, un scanner, et d’autres tests spécialisés pour être sûrs que Bing Bong était en bonne santé.

Heureusement, les examens ont révélé que le matou n’était pas atteint d’hydrocéphalie. Il était juste un peu différent des autres. Aucun traitement n’est nécessaire, à moins qu’il n’y ait un changement dans son état de santé - qui est très bon jusqu’à présent.

« Ces derniers temps, Bing Bong se porte à merveille, se réjouissait Amanda. Il grandit, mange avec appétit et il est même en avance sur ses frères et sœurs sur certains points. Il adore ronronner, jouer et voler le cœur de tout le monde ! »

Des adoptions parfaites

Les bonnes nouvelles se sont enchaînées les unes après les autres pour Bing Bong. Récemment, le félin a été adopté par la famille de ses rêves en compagnie de Blumbo. Binkle et Bippo ont été adoptés ensemble également. Que rêver de mieux ?

« Voir Bing Bong partir vers son foyer éternel me rend si heureuse, a déclaré Amanda. Pendant un certain temps, je n’étais pas sûre de la direction qu’il prendrait. Voir ce chaton passer de la fragilité et de la vulnérabilité à la santé et à l’épanouissement est le meilleur sentiment qui puisse exister. »

