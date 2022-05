Un homme risque 10 ans de prison et 50 000 € d'amende pour avoir poussé un chat dans l'eau (vidéo)

La vidéo montrant un homme attirant un chat avec du poisson et le poussant dans l'eau a suscité l'indignation du public en Grèce et à l'étranger. L'individu, qui prenait son repas dans un restaurant sur l'île d'Eubée, risque 10 ans de prison et 50 000 € d'amende pour acte de cruauté envers les animaux.