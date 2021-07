Un homme passe la nuit sous la pluie au pied de l’arbre où son chat restait coincé, attendant désespérément l’arrivée des secours

Après avoir vainement appelé les secours, le propriétaire d’un chat sénior coincé en haut d’un arbre a dû passer la nuit dehors pour le réconforter, en attendant qu’on l’aide. Les employés d’une société d’élagage ont bien voulu se déplacer et essayer de le récupérer.

A Missoula, dans l’Etat du Montana (Nord-ouest des Etats-Unis), les habitants d’une résidence se sont mobilisés pour tenter de secourir un chat pris au piège en haut d’un arbre. Le félin a finalement été sauvé 24 heures plus tard, comme le rapporte NBC Montana.

Le mercredi 26 mai, vers 15 heures locales, Taavi Nushart était en train d’apprendre à son chat Grimm à être tenu en laisse, près de son appartement, quand l’animal a décidé de s’échapper. Il s’est ensuite réfugié en haut d’un arbre et s’y ainsi retrouvé coincé.

Le chat à la robe noire et âgé de 11 ans ne parvenait plus à redescendre. Il était trop haut pour que son maître puisse faire quoi que ce soit. Assez vite, d’autres habitants de l’immeuble se sont rassemblés autour de lui en cherchant le moyen de porter secours à l’animal.

NBC Montana

Ils ont appelé le service de contrôle animalier, les pompiers et la police locaux, mais sans aucune réponse de leur part. Les heures passaient et Grimm restait prisonnier de l’arbre, à plusieurs mètres de hauteur.

La nuit est tombée, mais Taavi Nushart ne voulait pas quitter les lieux sans son ami à 4 pattes. Il a décidé de rester au pied de l’arbre pour le rassurer, malgré la pluie.

Des professionnels de l’élagage à la rescousse

Le salut est venu du service des parcs et des loisirs de Missoula, ainsi que de la société d’élagage d’arbres Able Tree Service. 2 employés de l’entreprise sont arrivés sur place. Après une première tentative infructueuse, la seconde a été la bonne ; malgré quelques coups de griffe, ils ont réussi à le faire redescendre en toute sécurité.

NBC Montana

Taavi Nushart a ainsi pu retrouver son chat et le ramener chez lui sain et sauf. Il a remercié le duo d’Able Tree Service et le voisinage pour leur mobilisation. « Sans ces 2 personnes et le soutien des voisins, je ne sais pas si je l'aurais récupéré. Je suis ravi. […] Je dois reconnaître que nous avions peur », a-t-il, en effet, confié à NBC Montana.

NBC Montana

Pour leur part, les élagueurs ont indiqué avoir déjà porté secours à des chats dans des circonstances similaires auparavant.

A lire aussi : Un chaton aux pattes courbées retrouvé dans une ferme avec son frère se bat pour vivre normalement

NBC Montana