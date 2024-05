Elle adopte une chatte dont personne ne voulait à cause de son âge et de sa maladie, la féline l'en remercie de la plus émouvante des manières (vidéo)

Une jeune femme a décidé d’ouvrir les portes de son foyer et de son cœur à une chatte séniore qui n’intéressait personne. D’après le personnel du refuge où elle vivait, la féline souffrait d’une maladie grave en plus d’être âgée, ce qui dissuadait la plupart des candidats à l’adoption.

Se faisant appeler Glamanda sur TikTok, une femme a récemment posté une vidéo émouvante, montrant la reconnaissance que lui manifeste une chatte séniore qu’elle a adoptée dans un refuge et racontant sa bouleversante histoire.

La chatte au pelage noir marqué de blanc répond au nom de Kiki. Quand Glamanda a fait sa connaissance au refuge, on lui a expliqué que personne ne voulait d’elle en raison de son âge avancé, mais aussi car elle était gravement malade et n’avait plus longtemps à vivre.



Glamanda avait fait le tour des structures d’accueil de sa région, cherchant un chat à adopter. Elle dit n’avoir ressenti de « connexion » avec aucun d’eux, jusqu’à sa rencontre avec Kiki.

Au refuge, la plupart des félins trouvaient assez rapidement des familles aimantes. Elle les voyait partir les uns après les autres, alors que son cas ne suscitait pas l’intérêt des visiteurs. Sauf Glamanda, qui était bien décidé à l’adopter et à lui offrir une belle vie.

Les bénévoles lui ont expliqué que Kiki était atteinte de la leucose féline (FeLV), une maladie infectieuse virale. Loin de changer d’avis en apprenant cette terrible nouvelle, Glamanda était confortée dans sa démarche et l’adoption a été officialisée.

Peu après, elle a emmené Kiki chez le vétérinaire, qui lui a annoncé une merveilleuse surprise. D’après ce dernier, en effet, le test FeLV que le refuge avait fait passer à la chatte était en fait un faux positif et elle n’était pas malade.

Tendresse et gratitude

Glamanda et Kiki pourront encore passer de belles années ensemble, et leur complicité est déjà palpable. C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo évoquée plus haut et que voici :

De nombreux internautes ont été émus en découvrant cette séquence, où Kiki couvre son adoptante de bisous de tendres coups de tête pendant qu’elle lui chante « Stand By Me » de Ben E. King.

Mise en ligne le 10 mai et relayée par Newsweek, la vidéo totalise 2,1 millions de vues sur TikTok.