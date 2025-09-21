Un homme de 93 ans fait perdurer le rituel touchant qu’il avait avec sa défunte épouse et leur chat (vidéo)

Walter Annett et son chat Angus ont un lien indescriptible. Il y a plusieurs années, le félin a choisi sa propre maison, où vivait l’homme avec sa femme. Aujourd’hui, la boule de poils est toujours aux côtés de son maître et leur amitié n’a jamais été aussi forte.

Walter Annett, un homme âgé de 93 ans, vit au sein d’une résidence pour seniors depuis qu’il a quitté son ancienne maison. C’était dans celle-ci qu’il vivait avec son épouse, malheureusement décédée, et son chat, Angus. Ce dernier venait tous les jours rendre visite au couple et se sentait tellement bien auprès de lui qu’il a fini par rester sur place. Le trio a instauré des rituels qui perdurent encore aujourd’hui.

Il y a quelques années, l’équipe rédactionnelle de Woopets évoquait la façon dont Walter et sa compagne étaient devenus des stars d’internet . Leur fille, Sarah Annett, avait fait chavirer le cœur des internautes en filmant le quotidien du couple et d’Angus.

Un moment privilégié

Depuis ce jour, l’épouse de Walter a quitté ce monde et l’homme est désormais seul avec son chat. Toutefois, il reste très attaché aux routines qu’il avait mises en place avec sa femme, ainsi qu’Angus, notamment leurs promenades quotidiennes. Alors, tous les jours, le nonagénaire fait grimper son félin dans son déambulateur et l’emmène pour une balade au sein de la résidence.

Pour Sarah, ce moment entre son grand-père et le quadrupède est hors du temps. Elle sait à quel point il compte pour les 2 amis : « Mon Poppy adore la compagnie, l'air frais et la joie simple d'avoir Angus à ses côtés [...] Cela rend ses promenades quotidiennes encore plus spéciales. Ils partent généralement à la même heure et Angus sait quand c'est le moment, alors il miaule dès 11 h », partageait la femme à Newsweek .

A lire aussi : Un chat errant s’attache à un agent de sécurité et devient son compagnon de travail

Sarah en a profité pour rappeler l’histoire du chat et du couple. Angus appartenait aux voisins de ce dernier, mais ne trouvait pas sa place dans sa maison. L’agitation des enfants et la présence des autres animaux de compagnie le mettait mal à l’aise, alors il se réfugiait souvent chez les Annett. Lesquels l’ont gardé après avoir eu l’accord de ses propriétaires.

Angus a choisi ses maîtres et, comme une évidence, il est resté fidèle à leurs côtés. Réciproquement, il procure un bien fou à Walter : « Les promenades permettent à Poppy de rester actif et lui donnent un but, tandis qu'Angus bénéficie de stimulation et de compagnie. Leur amitié nous rappelle l'importance des liens pour le bien-être à tout âge », concluait Sarah.