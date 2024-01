Un couple touché par un félin errant bravant le froid se donne pour mission de le mettre à l'abri

Une couverture moelleuse, de la nourriture abondante et des jouets. Tant de choses auxquelles Jasper n’avait pas accès, mais dont il profite désormais grâce à ses sauveteurs. Ceux-ci, des membres bénévoles de l’organisme Chatons Orphelins Montréal nommés Kurt et Mel, ont tendu la main au félin quand il avait besoin d’aide.

En tant que volontaires, ils nourrissaient les chats du quartier lorsque Jasper est apparu. Ils ne l’avaient jamais vu auparavant et ont constaté qu’il était affamé. Ils ont donc laissé davantage de nourriture sur leur terrasse en espérant qu’il reviendrait régulièrement s’alimenter.

Les bons samaritains ont vu son état se dégrader

Effectivement, Jasper ne manquait pas un repas. Pourtant, un jour, le félin n’est pas venu. En réalité, ses visites se sont faites de plus en plus rares. Quand il a de nouveau pointé le bout de son nez, ses bienfaiteurs ont réalisé qu’il était blessé. Il s’était bagarré avec d’autres chats du coin, mentionnait Love Meow.

En plus de traîner des plaies, Jasper semblait affaibli par le froid et la fatigue. Pour Kurt et Mel, il était temps d’agir, sans quoi le quadrupède risquait de ne pas passer l’hiver. Ils ont donc préparé un piège à l’aide de nourriture pour le capturer. La boule de poils n’a pas pu résister à l’odeur alléchante de la pâtée et s’est fait attraper.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une vie plus douce

Il a été conduit chez un vétérinaire pour un examen de santé. Le soignant a traité ses égratignures, puis il a été placé dans une famille d’accueil pour se reposer. Sur place, Jasper a rapidement compris qu’il était en sécurité : « Il s'est mis à ronronner et était heureux d'avoir quelqu'un pour s'occuper de lui » partageait Céline, fondatrice de Chatons Orphelins Montréal.

Celle-ci soupçonnait qu’il ait eu des propriétaires par le passé avant de se retrouver dans la rue. Quoi qu’il en soit, ses jours difficiles sont loin derrière lui. Il ne manquera plus de confort, encore moins d’amour. Il attend d’ailleurs impatiemment sa maison pour la vie depuis le début du mois de janvier.

