Un couple pensait adopter une chatte et l'un de ses chatons, mais a finalement sorti toute la famille du refuge

Au Canada, une chatte et ses 4 petits ont poussé la porte d’un refuge dans l’espoir de connaître une vie meilleure. Par chance, tout ce beau petit monde a réalisé son plus grand rêve !

« Une magnifique maman est arrivée dans notre refuge avec ses 4 petits, un mâle et 3 femelles, déclare l’équipe d’Exploits Valley SPCA, Mama Squirt est une chatte amicale et facile à vivre. Elle a fait un merveilleux travail avec ses chatons. »

Les jeunes félins n’ont jamais manqué d’amour, et ont rapidement commencé à explorer leur nouvel environnement. Leur passion ? S’amuser ensemble et profiter des jouets mis à leur disposition !

© Exploits Valley SPCA

Doté d’un cœur en or, Mama Squirt a tout de suite séduit les bénévoles du refuge.

Désormais entre de bonnes mains, elle s’est occupée de sa dernière portée en toute sécurité avant d’être stérilisée.

© Exploits Valley SPCA

La chatte et 3 de ses chatons ont été placés en famille d’accueil

Comme le rapporte Love Meow, Pikachu – le seul mâle de la famille – a rapidement trouvé sa famille d’adoption pour la vie. Mais son adoptante, Crystal, n’a jamais cessé de penser à ses sœurs – Mew, Meowth, Eevee – ainsi qu’à sa maman restées au refuge.

Après avoir présenté son nouveau compagnon à 4 pattes à des amis chers, Harry et Denise Hutchings, elle n’a eu aucune difficulté à les convaincre de prendre en charge un membre de la portée. Le couple a visité le refuge peu de temps après pour obtenir des informations, et n’avait pas l’intention d’adopter ce jour-là. Mais en croisant le regard de Mama Squirt et de ses filles, il a ressenti un vif besoin de les aider.

© Exploits Valley SPCA

« Ils ont décidé d’accueillir la famille pour donner un peu de répit à notre refuge surchargé, s’enthousiasme la SPCA, ils ont pris la mère et les 3 chatons restants. »

© Harry et Denise Hutchings

Une famille heureuse

Maman Squirt et son trio adoré se sont rapidement adaptés à leur foyer d’accueil. Leurs bienfaiteurs pensaient adopter la maman et l’un des chatons, mais le destin en a décidé autrement. Au fil des jours, ils se sont tellement attachés aux félins, qu’ils les ont tous gardés !

« Au lieu de nous rendre 2 chatons pour une mise en adoption, Harry a quitté le refuge avec 4 contrats d’adoption », se réjouit l’équipe. Les chattes, rebaptisées Mudder, Sook, Coyot et Runt, passeront le reste de leur vie ensemble dans la famille de leurs rêves.

© Harry et Denise Hutchings