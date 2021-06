Un couple emménage dans un nouvel appartement et découvre un visiteur inattendu…

Alors qu’ils venaient tout juste de s’installer dans leur nouvel appartement, Morgan et son petit-ami ont reçu la visite surprise d’un chat. Le félin est devenu un habitué des lieux depuis, pour le plus grand bonheur du couple.

Morgan Hizar et son compagnon étaient tout heureux d’emménager dans leur nouvel appartement à Paris. Ils étaient d’autant plus ravis que la météo se montrait de plus en plus clémente et qu’ils pouvaient laisser les fenêtres ouvertes. Un soir, un chat roux en a profité pour s’inviter chez eux.

L’animal s’est promené partout dans l’appartement. Il marchait tranquillement et inspectait le moindre recoin, comme s’il était le chat de la famille. Il s’est même approprié le canapé et s’y est offert un petit moment de répit.

Par coïncidence, Morgan Hizar avait demandé à son compagnon, quelques heures plus tôt, de « prendre un poisson, parce que l’appartement paraissait vide avec eux 2 comme seuls occupants », raconte-t-elle à Love Meow. Pour la jeune femme, « c’était un signe ».

Le chat a apprécié les caresses reçues de la part du couple, puis a quitté les lieux. Il est revenu le lendemain, puis quotidiennement. Parfois même plusieurs fois par jour.

« La première chose qu'il fait à chaque fois qu'il entre est de se promener dans tout l'appartement. Il trouve toujours immédiatement les choses qui sont nouvelles, les renifle, puis nous saute dessus pour recevoir des câlins », explique Morgan Hizar.

Le chat a bien un propriétaire

Quand son petit-ami est au travail devant son ordinateur, le chat s’installe près de lui et le regarde à l’œuvre. Dès qu’il a l’opportunité de se poser sur les genoux de l’un d’eux, il le fait et s’endort paisiblement. Le couple lui a même donné un nom : Caramelo.

Morgan Hizar et son compagnon se sont renseignés auprès du voisinage et découvert que le propriétaire du chat est un homme âgé habitant le même immeuble. Elle dit avoir l’intention de lui envoyer quelques douceurs et lui dire à quel point ils aiment son animal de compagnie.

Caramelo leur apporte beaucoup de joie et de bonne humeur à chacune de ses visites. L’appartement du couple est un peu sa 2e maison.