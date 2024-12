Un couple de randonneurs porte secours à un chat ayant la tête coincée dans une boîte de conserve (vidéo)

Ils étaient là pour découvrir et filmer le paysage, mais se sont retrouvés à secourir un chat qui avait la tête coincée dans une boîte métallique. L’objet semblait impossible à déloger, mais le duo était déterminé à aider l’animal à s’en défaire, car sa survie en dépendait.

Un chat qui errait dans le désert californien avec la tête prise au piège dans une boîte de conserve a été sauvé par des randonneurs, rapportait le New York Post. Ce sauvetage a eu lieu le 25 novembre 2024 près de Lone Pine, un village de Californie situé entre les parcs nationaux de Sequoia et de la Vallée de la Mort.

Annelise Fiad et son compagnon s’y trouvaient à la fois pour s’adonner à leur passion pour la randonnée et pour filmer ces paysages fascinants à l’aide d’un drone. Ils étaient bien loin de s’imaginer que leur virée donnerait lieu à « une mission de sauvetage inoubliable ».

Le couple a, en effet, repéré un chat en grande détresse. Il avait un problème qu’il lui était impossible de solutionner tout seul. « En explorant le paysage accidenté et aride de l’un des déserts les plus secs du monde, nous sommes tombés sur un chat perché sur un rocher avec la tête coincée dans une boîte de conserve », racontent Annelise Fiad et son partenaire à la chaîne YouTube ViralHog.

Le malheureux matou était totalement terrifié et essayait constamment de s’échapper. Le jeune homme a toutefois réussi à le rattraper. Le quadrupède n’avait pas l’intention de se laisser faire et a même essayé de griffer son bienfaiteur.



ViralHog / YouTube

Annelise Fiad et son compagnon étaient bien décidés à libérer sa tête, car ils savaient pertinemment qu’il serait condamné autrement. Il lui aurait été impossible de se nourrir et de s’hydrater convenablement, sans parler de sa respiration qui n’était clairement pas optimale.

L’homme l’a calmé, puis s’est employé à enduire son cou avec de l’huile d’olive dans l’espoir de faire glisser la boîte de conserve plus facilement. Il s’est ensuite servi d’une pince et d’un ouvre-boîte. Il a ainsi pu retirer le fond et le chat pouvait mieux respirer, mais ce dernier s’est à nouveau enfui.

« Les aventures ne se déroulent pas toujours comme prévu »

Le bon samaritain l’a rattrapé, puis a finalement réussi à retirer la boîte au prix d’un ultime effort. Au moment où il lui a tendu une coupelle d’eau, l’animal a préféré partir en courant plutôt que de boire. Même s’ils auraient préféré le mettre en sécurité, Annelise Fiad et son partenaire savent qu’il est désormais libre de ses mouvements.

« Le cœur rempli de joie après ce sauvetage, nous avons repris notre randonnée et capturé certaines des images de drone les plus époustouflantes des fabuleux paysages de Lone Pine. Cette journée a été la preuve que les aventures ne se déroulent pas toujours comme prévu, mais parfois, c’est ce qui en fait le charme », conclut le couple.

ViralHog / YouTube