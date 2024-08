Un groupe d’amis en voiture repère un chat et découvre qu’il a la tête coincée dans une boîte de conserve

En prenant la voiture pour poursuivre leur soirée, Thomas et ses amis ne s’attendaient certainement pas à devoir se lancer dans une mission de sauvetage. Toutefois, ils n’ont pas pu rester de marbre lorsqu’ils ont découvert un chat dont la tête était coincée à l’intérieur d’une boîte de conserve. Ils lui ont alors prêté main forte pour le sortir de là.

Thomas, habitant des Hauts-de-France, a passé une drôle de soirée en compagnie de ses amis dans la nuit du 16 au 17 août dernier. L’homme a repéré un chat sur le bas-côté tandis qu’il était en voiture et a vite compris que celui-ci avait besoin d’aide. En effet, il s’était coincé la tête dans une boîte de conserve étroite.

Dans son malheur, l’animal a eu beaucoup de chance que la bande de copains passe par là. Celle-ci était en voiture au niveau de Nouvion après avoir quitté Abbeville, dans la Somme. Thomas, au volant ce soir-là, a alors repéré un chat et quand sa compagne s’est intéressée au félin, elle a remarqué qu’il était en mauvaise posture : « Ma petite amie a vu que sa tête était coincée dans une boîte de conserve » racontait-il à Actu.fr.

© Nicolas / Actu.fr

Son sauvetage a été organisé

La boule de poils n’a certainement pas pu résister à l’odeur alléchante à l’intérieur de la boîte et, sans prendre conscience du piège, avait glissé sa tête à l’intérieur. Malheureusement, elle n’était plus parvenue à en ressortir. La situation était urgente, car elle risquait de s’épuiser à force de lutter, de se retrouver sur la route, ou de finir asphyxiée.

Thomas et ses proches ont donc pris les choses en main pour la tirer de cette situation. Le conducteur a pris contact avec son père pour lui demander de ramener une couverture et du savon. Le premier objet servait à éviter les griffures au moment du sauvetage, tandis que le second facilitait l’extraction.

Plus de peur que de mal

Le groupe a attendu le père de Thomas en retrait pour ne pas effrayer davantage l’animal et, quand le matériel est arrivé, s’est mis à l’œuvre : « Nous l’avons attrapé avec la couverture pour éviter toute griffure. Nous avons versé un peu de liquide vaisselle pour que la boîte s’enlève plus facilement et donc éviter de le blesser ».

Tout s’est bien passé et l’animal a été relâché. Il s’est certainement bien reposé après tant d’émotions. Pour éviter qu’une telle situation se reproduise, il est recommandé d’aplatir ses boîtes de conserves avant de les jeter, puis les mettre dans un sac.