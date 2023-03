Un couple ayant perdu son chat 2 ans plus tôt en cherche un nouveau à adopter au refuge et tombe sur une silhouette familière

Alors qu’elles étaient à la recherche d’un chat à adopter dans un refuge, Shannon et Allie y ont reconnu un visage familier qui attendait justement qu’on lui trouve une famille aimante. 2 années plus tôt, leur ami félin Mow Mow s’était échappé de la maison pour ne plus réapparaître.

Un heureux concours de circonstances a débouché sur d’émouvantes retrouvailles entre un chat et ses maîtresses, séparés depuis 2 longues années. Un récit rapporté par WKBW le mardi 21 mars.

Shannon et Allie n’osaient plus espérer retrouver leur chat Mow Mow, dont elles n’avaient plus de nouvelles depuis 2021. Pour combler un tant soit peu le gigantesque vide laissé par le quadrupède dans leur vie, elles se sont rendues au refuge SPCA Serving Erie County, à West Seneca dans l’Etat de New York, pour adopter un autre animal.

Arrivées sur les lieux, un chat ressemblant étrangement à Mow Mow a attiré leur attention. Shannon s’en est approchée et s’est hasardée à l’appeler par son nom. « Il m'a regardée droit dans les yeux », raconte-t-elle à WKBW. Incroyable ! Le matou qu’elles avaient sous les yeux était bien celui qui avait fugué 2 ans plus tôt de leur maison à Cherry Creek, à une soixantaine de kilomètres de là.



The SPCA Serving Erie County, NY / Facebook

Mow Mow avait admis au refuge SPCA Serving Erie County le 14 janvier dernier après avoir été retrouvé abandonné avec 8 congénères dans une propriété de Buffalo, près de West Seneca.

« Une connexion miraculeuse »

Le hasard a voulu que Mow Mow et sa famille se soient retrouvés un peu plus de 2 mois plus tard dans cet établissement. De plus, le chat se trouvait mardi dans une autre pièce que son box, qu’on était en train de nettoyer. Il était ainsi directement dans le champ de vision de Shannon et Allie, qui ont pu le reconnaître rapidement pour le ramener à la maison.

The SPCA Serving Erie County, NY / Facebook

« Elles ne sont même pas d'ici ; elles vivent à Cherry Creek, ce qui rend cette connexion s’étant produite d'autant plus miraculeuse », déclarait Bethany Kloc, responsable de la communication à la SPCA.

Pour Cary Munschauer, comportementaliste félin au sein de l’association, « Il était clair d’emblée que Mow Mow était leur chat. C'était des retrouvailles émouvantes ! »