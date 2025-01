Un chat trouve refuge dans l'une des jarres exposées dans un magasin de poterie et devient le meilleur ami d'une employée (vidéo)

Patino le chat est apparemment un fan de poterie. C’est, en effet, à l’intérieur d’une jarre qu’il a été découvert par celle qui est devenue, depuis, sa propriétaire et meilleure amie. Le système universel de distribution de chats a encore fait des siennes…

Elizabeth est employée dans un magasin où l’on vend toutes sortes d’antiquités, notamment de la poterie. Il s’agit d’Olive Ateliers, à Los Angeles en Californie (Etats-Unis). La jeune femme ne s’attendait certainement pas à rencontrer le futur membre de sa famille sur son lieu de travail. C’est pourtant ce qui s’est produit.

« Il a juste sorti sa petite tête », raconte Elizabeth à The Dodo. Un adorable chat au pelage gris avait trouvé refuge dans une vieille jarre en terre cuite exposée dans la cour de la boutique. Elle a tout de suite voulu venir en aide à ce félin errant et gagner sa confiance. Elle s’est alors empressée de lui servir une gamelle de croquettes et a attendu sa réaction. Le quadrupède ne s’est pas fait prier pour en vider le contenu.



The Dodo / Facebook

Elle l’a fait tous les jours et le chat était ravi d’avoir constamment le ventre plein grâce à elle. C’est donc en toute logique qu’il a fini par la laisser le caresser. A ce moment-là, Elizabeth a compris qu’elle venait d’atteindre son but.

Elle a également su qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Elle a décidé de l’appeler Patino. « Je pense vraiment que Patino m'a adoptée », dit-elle.

« Je suis tellement reconnaissante de l’avoir trouvé »

Elizabeth a emmené son nouvel ami chez le vétérinaire et a officialisé son adoption. Une petite fête a même été organisée pour l’occasion.

Patino est aujourd’hui un chat heureux dans sa nouvelle maison, où il cohabite avec 2 congénères. De temps en temps, Elizabeth l’emmène au magasin Olive Ateliers, là où tout a commencé et où il a encore évidemment ses repères. Il y retrouve ses cachettes et ses amis de l’époque, y passe la journée, puis rentre chez lui.

A lire aussi : Un chat sort un soir et disparaît, sa propriétaire apprend 4 ans plus tard qu'il est toujours en vie



The Dodo / Facebook

« Je suis tellement reconnaissante de l’avoir trouvé. L’une des meilleures choses que j’ai probablement faites a été de le ramener à la maison », conclut Elizabeth.