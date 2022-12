Un chaton victime d’une maladie pulmonaire fait preuve d’un courage et d’une joie de vivre exceptionnels

Bobby est encore très jeune, mais il est déjà confronté à une vie difficile. Love Meow raconte le parcours du combattant de la petite boule de poils aux yeux bleus, qui ne se laisse clairement pas abattre par les aléas du quotidien.

Des journées rythmées par des soins médicaux

Rapidement victime de problèmes respiratoires, le félin roux a été mis sous traitement antibiotique dès son plus jeune âge après avoir subi un examen radiographique à l’hôpital vétérinaire de Warwick. Celui-ci a révélé une malformation du poumon droit.

@cute_moonbear / Instagram

Kate Hayes, infirmière, se remémore cette période douloureuse. « Il a été placé dans une tente à oxygène pendant la première semaine pour l'aider à mieux respirer et soulager son petit corps du stress qu'il subissait en essayant de le faire par lui-même. »

L’image qui nous vient en tête est celle d’un pauvre petit être sans défense, mais détrompez-vous : nous avons là affaire à un véritable battant ! Bobby a rapidement repris du poil de la bête, et il s’est donné à cœur joie à de longues sessions de jeu en compagnie d’autres chatons de la clinique.

Bobby, mascotte de l’hôpital vétérinaire

Il saluait, d’ailleurs, les soignants chaque jour avec l’enthousiasme qui lui est propre. « C’est le plus doux des chatons que j’ai eus depuis longtemps. Il a volé mon cœur et mon âme ! » déclarait Kate.

Suite à un nouvel examen médical, il a été découvert que le poumon droit de Bobby ne retrouverait jamais sa forme normale, et que le félin devrait vivre toute sa vie avec un seul sur les 2.

Mais cela ne semble pas le perturber. Bobby est doux comme un agneau à chacun de ses soins, et se laisse manipuler sans rechigner. « C’est comme s’il savait que je l’aidais », confie Kate.

@cute_moonbear / Instagram

Son spot préféré, c’est l’épaule de la jeune femme. Il adore s’y percher pour observer ses environs. Mais son passe-temps favori est probablement de rester aux côtés de Moon, le chien résident, qui est devenu un véritable « ami » à ses yeux.

Il ne quittera jamais les lieux

Conscients des soins engendrés par l’état de santé de Bobby, les membres de la clinique ont décidé de le garder à leurs côtés. « Tout le personnel en est tombé amoureux. Nous nous sommes battus pour le sauver, et il nous a prouvé sa bonne volonté. »

Bobby n’a qu’un poumon fonctionnel, mais il est « le plus heureux et le plus joueur des chatons », et il croque la vie à pleines dents. En plus d’être entouré de ceux qui l’aiment le plus, il est entre de très bonnes mains, et n’aura jamais à se soucier de son bien-être.