Ce chat opéré après une attaque de chiens porte d'insolites boutons sur la mâchoire et attend une nouvelle famille !

© Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals

En plus de la collerette vétérinaire, un chat se remettant d’une attaque doit aussi porter 4 boutons colorés. Ces derniers ne sont évidemment pas là pour lui donner un nouveau look, mais pour aider sa mâchoire blessée à guérir.

Juicebox est un adorable chat de 7 mois qui avait une vie de famille jusqu’au 20 janvier dernier. Ce jour-là, le jeune félin a été attaqué par l’un des chiens de son propriétaire, rapporte People. Amené au centre médical de la MSPCA (Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals) à Boston, dans le Massachussetts, il présentait de multiples lésions.

Le chat souffrait, en effet, d’un traumatisme crânien, de fractures à la mâchoire et était atteint au palais, entre autres blessures. Il a été opéré par les vétérinaires, puis ces derniers lui ont posé 4 boutons : 2 de part et d’autre du rhinarium et 2 autres sous la mâchoire inférieure.

C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour garder les sutures en place et stabiliser la mâchoire, afin d’accélérer la guérison. Il est prévu que le chat porte ces boutons pendant 4 à 6 semaines, puis ils seront retirés.

Il ne reviendra pas chez ses anciens propriétaires

« Il a survécu à un traumatisme grave, mais il s'est rapidement adapté aux sutures qui limitent l'utilisation de sa mâchoire », indique Victoria Odynsky, responsable des adoptions à la MSPCA. Elle ajoute que Juicebox « est resté un chat extraverti, joueur et vraiment sympathique ».

A lire aussi : L'adorable réaction de ce chat quand il aperçoit, impuissant, qu'un opossum lui vole son repas

Lorsqu’il s’en sera totalement rétabli, le chat ne reviendra pas chez ses anciens maîtres, qui ont préféré ne pas le reprendre pour sa sécurité. L’association s’emploiera à lui trouver une nouvelle famille, idéalement sans chien.