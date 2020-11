Un chaton passe 5 jours coincé dans un puits à 13 mètres de profondeur, une association intervient !

L’équipe d’une association californienne n’a pas hésité à faire un voyage de plus de 3000 km pour porter secours à un chaton coincé dans un puits. Le jeune félin se porte bien et a commencé une toute nouvelle vie.

Basée à Los Angeles, l’organisation Hope For Paws avait été informée qu’un chaton était pris au piège dans puits étroit et profond de 13 mètres depuis 4 jours. L’animal devait être secouru de toute urgence. Seulement, il se trouvait à l’autre bout du pays, en Caroline du Sud, comme le raconte The Holidog Times.

L’association a alors contacté une amie habitant l’Etat de l’Est des Etats-Unis, Kimberly Cockrell, lui demandant d’évaluer la situation le temps que l’équipe s’organise pour faire le voyage. Elle s’est rendue sur place et envoyé aux bénévoles une vidéo où on pouvait entendre les miaulements désespérés du chaton.

2 membres de Hope For Paws, dont Loreta Frankonyte, ont pris un vol de nuit et rallié la Caroline du Sud. A leur arrivée, ils ont commencé le sauvetage avec Rob et James, de l’entreprise de plomberie locale Freedom Plumbing.

Debra, la propriétaire de la maison où se trouvait le puits, avait vainement tenté de secourir le petit félin, mais n’a finalement pu que lui faire descendre de la nourriture. L’animal était coincé depuis presque 5 jours et il fallait l’en faire sortir sans plus attendre. Il continuait de miauler, mais il était clair qu’il était à bout de forces.

C’est d’ailleurs ce que Loreta Frankonyte, sa camarade et le duo de plombiers ont constaté en glissant une petite caméra dans l’étroit conduit de 10 cm de diamètre. Ils ont ensuite fait descendre un dispositif permettant de récupérer le chaton. Après plusieurs tentatives, ils ont finalement réussi à le passer sous son corps et ont commencé à le tirer vers la surface.

Dès qu’ils ont eu le petit chat entre les mains, ils l’ont enveloppé dans une couverture, puis emmené chez le vétérinaire, qui l’a mis sous perfusion. Jessie – c’est ainsi qu’ils l’ont nommé par la suite – souffrait d’hypothermie et d’atrophie musculaire, mais son état n’était pas critique. D’autant plus que les tests de leucose féline (FeLV) et de FIV (le « sida du chat ») se sont révélés négatifs.

Après un bon bain, Jessie s’est senti beaucoup mieux. Le lendemain, quand Debra lui a rendu visite, il était déjà en train de jouer.

Totalement remis de sa mésaventure, le chaton a été adopté par une femme prénommée Patty, également propriétaire d’un chien. Jessie coule des jours heureux chez sa nouvelle famille et auprès de Shaggy, son ami canidé.