Un chaton inconscient du danger erre sur des rails de train, des bienfaiteurs ont 5 minutes pour le sauver (vidéo)

Les agents de sécurité et employés d’une gare ont dû faire preuve de rapidité après avoir aperçu un chaton en détresse sur des rails de train. En effet, le prochain passage était prévu moins 5 minutes plus tard, alors il fallait agir vite et avec les moyens à disposition pour le sauver. Une course contre-la-montre intense pour tous ceux qui l’ont vécue.

Au cours du mois d’octobre, un chaton a échappé à un accident tragique après avoir été mis en sécurité par le personnel d’une gare new yorkaise. L’animal s’était aventuré sur les rails et errait sans savoir où aller. Alertés par ses cris, les intervenants ont couru à sa rescousse et ont organisé un sauvetage express.

John Debacker, agent de sauvetage pour la faune sauvage, faisait partie des personnes présentes sur les lieux ce jour-là. Dans une interview rapportée par USA Today , il a expliqué s’être précipité au niveau des rails après qu’un agent ferroviaire a entendu des miaulements continus. L’homme, les agents de sécurité et d’autres employés ont alors découvert la boule de poils en détresse.

John Debacker / Facebook

Elle courait un grand danger

Le prochain train devait arriver dans 5 minutes. Un délai très court qui ne laissait pas forcément de place à la réflexion : il fallait juste agir vite, quelle que soit la méthode. En plus de risquer d’être percuté, le félin pouvait aussi se faire électrocuter en posant la patte au mauvais endroit. En somme, sa présence sur les rails était extrêmement dangereuse.

Les intervenants ont alors réuni ce qui leur semblait utile pour extirper le chaton de sa mauvaise situation : « Sachant que le train devait arriver dans quelques minutes, nous n'avions d'autre choix que d'utiliser nos ressources actuelles pour le hisser en lieu sûr », racontait John.

À l’aide d’une laisse, de nourriture et d’une bonne dose d’adrénaline pour rester motivés, les bienfaiteurs sont parvenus à atteindre le quadrupède et à le tirer jusqu’à eux, en sécurité. Le train est passé quelques minutes plus tard. Un sauvetage intense, qui s’est heureusement bien terminé pour le petit rescapé. Lequel a été transféré au refuge et sera bientôt placé à l’adoption.