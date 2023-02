Un chaton fait honneur à son nom original en étant persuadé d’être doté de super-pouvoirs ! (vidéo)

Morgan et Lisa n’oublieront jamais le passage du petit Hawk (Faucon, en français) il y a quelque temps. Ce chaton vivait dans la rue en compagnie de Chipmunk et Moose, avant d’arriver dans leur maison d’accueil (Kitten Foster Corner), à Chicago.

Les félins de 4 semaines n’étaient pas en grande forme à ce moment-là. « Ils n’avaient que la peau sur les os. Ils étaient sales et maigres, et remplis de puces comme nous ne l’avions jamais vu auparavant ! » ont confié leurs bienfaitrices sur Facebook.

En quelques jours, Morgan et Lisa leur ont donné beaucoup d’amour et de soins. Hawk, Chipmunk et Moose ont réussi à reprendre des forces et ont pu être présentés aux autres chats résidents de la famille d’accueil : Foxy, Bear et Mouse.

Un gang d’acrobates mené par un leader hors pair

Rapidement, les 6 chatons tous plus joueurs les uns que les autres ont créé du remue-ménage sous le toit des 2 jeunes femmes, rapporte Cole & Marmelade. Morgan et Lisa ont apprécié leur compagnie, et elles se souviendront longtemps des talents cachés de Hawk.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas tardé à les dévoiler au plus grand nombre ! Selon Morgan, Hawk était persuadé de savoir voler, et n’a pas hésité à le prouver. Il adorait prendre appui sur son arbre à chat pour se jeter sur les épaules de la jeune femme. Le petit Faucon prend son nom au pied de la lettre !

Mais ce n’est pas tout ! En plus d’être un petit oiseau, Hawk avait aussi des talents d’araignée. Sur cette vidéo, il prend plaisir à grimper sur une moustiquaire sous les regards émerveillés de ses congénères. Était-il Spider-Man dans une autre vie ?

Au bout de 4 semaines d’amusement intense, l’heure était venue pour le petit Hawk de voler de ses propres ailes, et il n’a pas eu de mal à le faire ! Il a tapé dans l’œil d’une jeune femme, qui a décidé de l’adopter en compagnie de Foxy.

Elle promet de leur offrir un foyer chaleureux, qui sera le lieu idéal pour que Hawk (renommé Stormy, ou Orageux en français) puisse faire vivre tous ses talents. Avec un tempérament comme le sien, sa nouvelle maîtresse n’est pas près de s’ennuyer !