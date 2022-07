Un homme joue à faire voler sa fille dans les airs, son chien en demande autant (vidéo)

Les animaux de compagnie, et particulièrement les chiens, aiment partager non seulement notre quotidien, mais également nos jeux et notre joie de vivre. Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le canidé, emballé par le plaisir que ressent sa jeune maîtresse, souhaite aussi profiter du moment et sait le faire comprendre.

La séquence postée il y a 2 semaines sur un compte Instagram dédié aux bouffonneries et aux mignonneries des animaux de compagnie a récolté plus de 8,6 millions de vues, plus d'un million de likes et près de 1 600 commentaires. Et pour cause ! Les images sont à la fois amusantes et attendrissantes.

On peut observer un valeureux papa jouer à faire voler dans les airs sa fille avant de la rattraper. Une activité qui plaît à coup sûr aux enfants du monde entier et que les parents effectuent pour leur faire plaisir.

Mais ce qui est plus étonnant, c’est que le toutou de la famille, un grand spécimen aux poils frisés, réclame le même traitement. Il se poste devant son maître debout sur ses pattes arrière pour que celui-ci le saisisse sous les pattes avant pour le faire voltiger à son tour. Son insistance en dit long sur sa motivation !

Pendant toute la durée de la vidéo, l’enfant et le chien profite chacun à leur tour de leur vol de quelques secondes.

Une attitude qui prouve à quel point ce chien est heureux dans sa famille

Manifestement, le gros toutou se prend pour un enfant. Ou bien il souhaite bénéficier de toute l’attention de son maître ou simplement profiter de ce moment de bonheur. Quoiqu’il en soit, le canidé est devenu une véritable star sur la toile et son comportement suscite des interrogations.

La communauté a été séduite par son attitude hors norme et par la gentillesse de son propriétaire. « Aww que soit bénit le dos de ce monsieur », a commenté un internaute. « Quel papa formidable qui rend tous les membres de sa famille heureux », a écrit un autre.

Le plus grand nombre s’est mis d’accord sur le fait que leur complicité est belle à voir.