Un chaton et un chiot recueillis alors qu'ils n'avaient que quelques jours deviennent inséparables

Pour une jeune chatte orpheline appelée Delilah et un chiot livré à lui-même nommé Silas, la vie n’avait pas commencé sous les sous les meilleurs auspices. Le hasard a fait qu’ils se sont rencontrés chez leur famille d’accueil et qu’ils sont devenus plus que des amis.

Delilah n’avait que 16 jours quand elle a été sauvée et confiée à Kaitlyn, auxiliaire vétérinaire et mère d’accueil bénévole à Jacksonville, en Floride. Le chaton avait été découvert seul dans la rue par un collégien, rapporte Love Meow.



foster.rinse.repeat / Facebook

La proviseure adjointe de son école, proche de l’association à laquelle Kaitlyn est liée, avait aussitôt contacté cette dernière au sujet de la jeune chatte errante. La bénévole l’a nourrie au biberon, choyée et protégée, mais Delilah avait besoin de compagnie pour se rassurer. Elle était sur le point de l’obtenir.



foster.rinse.repeat / Facebook

Quelques jours plus tôt, Kaitlyn avait également pris en charge un chiot âgé de moins d’une semaine, qu’elle a appelé Silas. Lui aussi avait besoin de soin et d’amour. Le petit canidé et Delilah se portaient de mieux en mieux grâce à leur bienveillante famille d’accueil. Ils grandissaient et gagnaient du poids et des forces.



foster.rinse.repeat / Facebook

Kaitlyn a décidé de les présenter l’un à l’autre. Entre les 2 petites créatures, la connexion a été instantanée. Depuis, chacun réconforte l’autre et lui donne du courage. Ils passent le plus clair de leur temps blottis l’un contre l’autre et sont devenus inséparables.

Leur bienfaitrice a pris l’habitude de les emmener sur son lieu de travail pour en prendre soin et les surveiller en permanence. A la clinique vétérinaire, tout le monde est tombé sous le charme de cet adorable duo.



foster.rinse.repeat / Facebook

Ils grandissent ensemble et se soutiennent mutuellement

A 5 semaines, Delilah a commencé à manger seule et apprend à utiliser sa litière. Elle est encore plus confiante maintenant qu’elle a un ami à ses côtés. Cette merveilleuse relation est essentielle pour leur socialisation, eux qui étaient seuls au départ.

A lire aussi : Un chaton enfermé dans un sac et retrouvé lors d'une tempête grave l'empreinte de sa patte dans le coeur de sa bienfaitrice



foster.rinse.repeat / Facebook

Dans quelques semaines, ils seront tous les 2 prêts à vivre leur vie chacun de son côté, au sein de leurs futures familles respectives. A moins, bien sûr, qu’ils ne soient adoptés ensemble. D’ici là, en tout cas, ils comptent bien profiter l’un de l’autre.