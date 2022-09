Un chaton errant mal en point a besoin de soins urgents, une bénévole lui tend la main

Grover a encore beaucoup de chemin à faire et des soins à recevoir avant d’être totalement tiré d’affaire, mais ce chaton est entre de bonnes mains et n’aura plus à connaître l’errance. Son sauvetage est rapporté par le Lancashire Telegraph le dimanche 18 septembre.

Bénévole auprès de l’association Little Tinkers basée à Blackburn, Emma Church est régulièrement sollicitée pour porter secours à des chats en difficulté. Alors, lorsqu’on l’a informée qu’un chaton errant malade avait besoin d’être recueilli le samedi 17 septembre, elle n’a pas hésité à intervenir.

« Dès que j’ai fini ma journée de travail, je suis rentrée pour me changer, puis mon mari et moi nous sommes empressés d’aller le chercher », raconte-t-elle. Arrivés sur les lieux, à Oswaldtwistle dans le nord-ouest de l’Angleterre, le couple a effectivement retrouvé le jeune félin en compagnie de sa mère.



Emma Church a retenu l’attention de la chatte avec de la nourriture pour pouvoir récupérer son petit. Elle a cherché d’autres chatons dans les parages, mais il n’y en avait pas.

Grover était « couvert de poux ou de mites [des oreilles], et ses yeux étaient fermés » tant ils étaient incrustés de saletés. Même si elle s’occupait déjà de 15 chats chez elle à ce moment-là, la bénévole a décidé de le prendre en charge.



Les refuges de la région sont saturés

Elle n’est d’ailleurs pas la seule à avoir fort à faire ; elle explique au Lancashire Telegraph que les refuges de la région sont saturés en cette période. Les associations ont plus que jamais besoin de dons et de familles d’accueil pour faire face à la situation. Une cagnotte a d’ailleurs été mise en ligne pour aider à financer les traitements de Grover.

Ce dernier se trouve toujours en clinique vétérinaire, car il est léthargique et semble respirer difficilement. Sans oublier l’état de ses yeux et les parasites externes dont il est infesté. Emma Church et les vétérinaires ont toutefois bon espoir de le revoir en bonne santé et connaître un nouveau départ.

Par ailleurs, elle a prévu de retourner à l’endroit où elle l’a trouvé afin de sauver sa mère.