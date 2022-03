Un chaton errant interpelle les employés d'une société de bus. Ils lui trouvent un nom et une famille !

En début de semaine, les employés d’une société de bus américaine avaient découvert et recueilli une jeune chatte livrée à elle-même sur le bord d’une route. Ils ont annoncé hier lui avoir trouvé une famille.

Un chaton errant a été recueilli par les employés d’une société de transport en commun, qui en ont pris soin avant de lui trouver un nouveau foyer, rapportait CBS Pittsburgh le mercredi 23 mars.

L’animal avait été découvert la veille par une équipe de l’entreprise Port Authority, opérant notamment des bus électriques dans la région de Pittsburgh en Pennsylvanie. Les employés se trouvaient sur une voie de bus quand une petite silhouette a attiré leur attention sur le bord de la route.

C’était une jeune chatte à la robe blanc et noir, très amicale et visiblement ravie d’avoir enfin trouvé de l’aide. Elle est venue vers eux en miaulant et en ronronnant, et a accepté volontiers leurs caresses.

While on a tour of the East Busway we found a kitten near Wilkinsburg Station. pic.twitter.com/KD3iWCgwTI — Port Authority PGH (@PGHtransit) March 22, 2022

L’équipe de Port Authority l’a ensuite accueillie dans leurs locaux, où elle a pu dormir et se nourrir. Puis, en fin de journée, elle a été emmenée dans un refuge local pour voir si elle était identifiée. Il s’est ainsi avéré qu’elle ne portait pas de puce.



Port Authority PGH / Twitter

Ses bienfaiteurs ont décidé de l’appeler Blue, en raison de la couleur bleue des bus électriques de la société.

Blue a été adoptée !

Le lendemain mercredi, ils ont annoncé une très bonne nouvelle sur Twitter ; Blue a été adoptée par une famille aimante et a passé une excellente première nuit dans sa nouvelle maison.

We’re happy to report that the kitten rescued from the East Busway yesterday, now named Blue, has been adopted into a loving family and had a great first night in her new forever home. pic.twitter.com/WqDUzZJRZt — Port Authority PGH (@PGHtransit) March 23, 2022

La chatte n’aura plus à survivre dehors et ne manquera plus jamais de rien, grâce à ces personnes au grand cœur qui lui sont venues en aide.