Un chaton errant et mal en point recueilli par un refuge se lie d'une jolie amitié avec un chiot abandonné

Quand un chaton ayant perdu sa mère a rencontré un chiot lui aussi orphelin, le coup de foudre a été instantané. Les 2 animaux, ainsi que leurs frères et sœurs, continuent de grandir ensemble chez leur famille d’accueil.

Découverts par un passant, 2 chatons nouveau-nés livrés à eux-mêmes ont été emmenés dans un refuge, avant d’être pris en charge par Orphan Kitten Club. L’association basée à Spring Valley, dans l’Etat de la Californie, les a ensuite confiés à une de ses familles d’accueil, celle de Yige Zhao et son mari.

Le couple a placé le duo de petits félins dans une couveuse pour leur permettre de garder une température corporelle stable. Les bénévoles se sont relayés pour les nourrir. Ils les ont appelés Frodo et Samwise, des noms des hobbits dans « Le Seigneur des anneaux ». Quelques jours plus tard, ils ont découvert que ces chatons étaient, en fait, des femelles, raconte Love Meow.

Frodo et Samwise se portaient de mieux en mieux. Alors qu’elles prenaient des forces et du poids, leur famille d’accueil a été sollicitée pour s’occuper d’une portée de chiots orphelins. Ces derniers venaient tout juste de naître et leur mère n’avait, hélas, pas survécu. Les chatons n’avaient plus besoin de rester en couveuse, qui a été réservée aux jeunes canidés.

La naissance d’une amitié

Quelques semaines plus tard, Frodo et Samwise pouvaient entendre les gémissements des chiots et cela éveillait leur curiosité. Surtout la première, qui a finalement eu l’occasion de voir l’un des nouveaux venus de près.

Alors qu’elle était en train de jouer, Frodo a aperçu le chiot endormi et s’est approchée de lui. Le jeune chien, appelé Ulrich, s’est alors retourné sur le dos et la chatte a posé la patte sur son ventre, ce qui a amené son nouvel ami à se tourner vers elle. Tous 2 se sont ensuite endormis côte à côte.

Aussitôt réveillée, Frodo s’est empressée de retrouver sa sœur, ravie d’avoir fait cette belle rencontre. Les 2 autres chiots s’appellent Jonas et Charlotte. Ils ont récemment ouvert les yeux, tandis que les chattes ont eu 5 semaines le 8 avril dernier.

Ils resteront ensemble à bénéficier du soin et de la bienveillance de Yige Zhao jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge et soient prêts à être adoptés.