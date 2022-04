Elle sauve un chaton coincé dans un arbre et lui offre un abri. Il conquiert le cœur de son mari, qui était réticent !

Elle sauve un chaton coincé dans un arbre et lui offre un abri. Il conquiert le cœur de son mari, qui était réticent !

Certains êtres humains et animaux sont faits pour se rencontrer. Après avoir porté secours à un chaton, Ashley Pennington l'a accueilli temporairement chez elle. Son époux, qui ne voulait pas d'autres animaux, s'est laissé attendrir par cette adorable boule de poils.

Tout a commencé par une simple promenade. Ashley Pennington flânait dans son quartier avec son chien, lorsqu'elle a entendu un petit miaulement. Après avoir cherché pendant quelques minutes, elle a réussi à dénicher la source : un chaton était coincé dans un arbre, à proximité de sa maison. Ni une ni deux, elle a sorti une échelle et est allée le récupérer.

© Ashley Pennington

Une fois de retour sur la terre ferme, la boule de poils s'est frottée contre les jambes de son héroïne et l'a suivie dans son jardin. L'animal s'est même précipité à l'intérieur du domicile, lorsqu'il a vu la porte ouverte ! « Mon mari dormait et je savais qu'il ne voudrait pas d'un autre animal, a déclaré Ashley à Lovemeow, alors je suis allée sur Facebook et j'ai fait le tour du quartier pour voir s'il manquait à quelqu'un. »

Ce jour-là, le félin au pelage roux s'est installé sur les genoux de sa sauveuse et ne l'a plus lâchée.

© Ashley Pennington

Toute la famille s'est attachée au chat

« Mon mari s'est finalement réveillé et j'ai dit : "Nous avons un problème" », a ajouté Ashley. Cette dernière a conduit son époux auprès du rescapé. L'homme lui a suggéré de contacter le refuge local pour animaux.

© Ashley Pennington

« 20 minutes se sont écoulées et j'ai vu mon mari en train de jouer dehors avec le chat, a expliqué Ashley, "Je vais t'appeler Kevin", a-t-il dit. » Le chaton avait littéralement conquis son cœur.

© Ashley Pennington

« Le lendemain, j'ai appelé le refuge pour leur donner une description du chat et je leur ai demandé de m'appeler si quelqu'un l'avait perdu. Personne ne l'a réclamé », a confié Ashley. Kevin est donc officiellement devenu un membre permanent de la famille.

© Ashley Pennington

En plus d'avoir fait fondre le cœur du couple qui l'a sauvé, le chat s'est lié d'amitié avec Otis, son nouveau frère canin. Après avoir erré dans la rue pendant les premiers mois de son existence, Kevin vit désormais une vie de rêve au sein d'un foyer aimant. Une histoire avec une jolie fin !

© Ashley Pennington