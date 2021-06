Un chaton effrayé et gravement blessé retrouvé caché dans un bloc de parpaing

Au Canada, une famille a découvert une chatte et ses petits cachés dans leur cour. En mauvaise santé et très timides, ils ne se sont pas laissés approchés facilement. Une association a dû intervenir pour leur prêter main forte.

Stefany et sa mère Johanne sont entrées en action pour tenter de sauver les félins terrifiés. Malheureusement, une fois arrivées sur place, la chatte s'était enfuie avec ses chatons, sauf un, réfugié dans un bloc de parpaing. Avec de la patience et de la douceur, les bénévoles ont réussi à l’attraper. Sa maigreur a choqué les 2 femmes.

© Chatons Orphelins Montréal

Afin de recevoir des soins médicaux rapidement, la petite femelle a été remise entre les mains du refuge Chatons Orphelins Montréal. La rescapée, nommée Dayze, possède un membre tordu. « Pour l’instant, elle peut se déplacer, cela ne la dérange pas. Nous continuerons à surveiller sa patte au fur et à mesure qu’elle grandit », ont déclaré ses bienfaitrices à Lovemeow.

© Chatons Orphelins Montréal

Un nouveau départ

La chatte de 5 semaines a reçu beaucoup d’attention et s’est vite sentie en sécurité. Dayze a commencé à prendre du poids et à sortir de sa coquille. Après son sevrage, elle a été transférée dans une famille d’accueil où elle a pu jouer avec d’autres chatons de son âge.

© Chatons Orphelins Montréal

Alors qu’elle fuyait les humains avant son sauvetage, la jolie boule de poils apprécie désormais leur compagnie. « Elle est collée à sa mère adoptive quand elle dort et aime venir s’allonger juste à côté de sa tête », a confié le personnel de Chatons Orphelins Montréal.

© Chatons Orphelins Montréal

Bien qu’elle ait eu un début de vie difficile et que sa patte soit déformée, Dayze s’est transformée en une jeune chatte confiante et affectueuse. Elle sera bientôt proposée à l’adoption et pourra donc commencer un nouveau chapitre de sa vie.