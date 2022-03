Un chaton de 3 jours découvert dans la rue s'accroche à la vie avec le soutien d'autres animaux

Pour aider un chaton fragile et malade à remonter la pente, toute la famille s’est mobilisée autour de lui, y compris les chiens et les chats. C’est ce soutien combiné à la détermination du petit félin qui a fait la différence.

Fiona n’était née que depuis 3 jours quand elle a été amenée au refuge de la Humane Society du comté de Hamilton, dans l’Etat de l’Indiana. Elle ne pesait alors que 83 petits grammes.



La jeune chatte a aussitôt été confiée à Kelsey Minier, mère d’accueil bénévole. Elle souffrait d’une infection respiratoire, mais elle était trop petite pour être traitée. Elle avait d’abord besoin de chaleur et d’être nourrie. Pendant quelques jours, les choses semblaient aller dans la bonne direction ; Fiona prenait du poids et gagnait des forces. Puis, contre toute attente, son état de santé a commencé à se dégrader.

« Elle perdait de l’énergie et ne s’alimentait plus, raconte Kelsey Minier à Love Meow. Nous l’avons emmenée chez les vétérinaires du refuge le lendemain. Ils ont fait des radios et l’ont examinée, mais n’ont trouvé aucune véritable réponse ». Tout ce qu’ils ont pu faire, c’est de prescrire des antibiotiques à très petites doses.

Son état ne s’améliorait pas. Au sein de la famille d’accueil, on s’attendait au pire. Tout le monde a passé la nuit à ses côtés. Les chiens et les chats de la maison en ont fait de même.



Une famille soudée, mobilisée pour sauver ce chaton

Le lendemain matin, Fiona était toujours en vie, mais ne parvenait toujours pas à se nourrir. Kelsey Minier a insisté en l’alimentant à la seringue, pendant que les animaux tentaient de la réconforter. Puis, le soir, la chatte a retrouvé la force de boire seule au biberon. Un petit miracle… « Tout d’un coup, elle s’est accrochée [au biberon] et a bu plus que ce qu’elle avait ingurgité en 2 jours, relate la bénévole. Nous avons pleuré. Nous étions si heureux ».



Même Tucker le chat, qui préfère fuir les chatons habituellement, l’a laissée se blottir contre lui.



Fiona adore aussi Ethel, chien de 11 ans avec lequel elle passe désormais beaucoup de temps sur le canapé pour d’adorables échanges de tendresse.





Un autre des félins, Jasper, est également aux petits soins avec elle.



Fiona continue de grandir et de révéler son attachante personnalité. Véritable survivante, elle sait maintenant qu’elle peut compter sur toute la famille pour l’aider à surmonter toutes les difficultés.



