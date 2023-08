Un chaton blanc, passager inattendu découvert par la police dans une voiture chassée lors d'une course poursuite

Des policiers ont secouru un chaton découvert dans une camionnette volée à l’issue d’une haletante course-poursuite, rapportait Darkhorse Press le lundi 31 juillet.

Les faits ont eu lieu hier matin, peu après 9 heures locales à Madison, dans l’Etat du Mississippi (Sud des Etats-Unis). La police de Madison était appelée à intervenir au sujet d’un cambriolage s’étant produit dans une résidence du quartier de Windsor Hills.

2 individus s’étaient introduits dans le garage pour y dérober un certain nombre de biens, avant de quitter les lieux à bord d’un pick-up. La camionnette en question, une Toyota Tundra, était signalé comme volée dans le comté de Walker, dans l’Etat voisin de l’Alabama.

Les forces de l’ordre ont localisé le véhicule sur une autoroute et ont fait signe au conducteur de s’arrêter, mais ce dernier n’a pas obtempéré ; il a préféré poursuivre son chemin et prendre la fuite. La police s’est aussitôt lancée à sa poursuite.

Les unités de la police de Madison ont reçu l’aide de leurs collègues du Capitole. En joignant leurs efforts, ils ont réussi à intercepter le pick-up et ses 2 occupants. Les suspects ont été identifiés comme étant Steven Garner, âgé de 44 ans et habitant Jasper (Alabama), ainsi que Dana Morales, 51 ans. Ils ont été placés en garde à vue et devront répondre d’une longue liste de chefs d’accusation ; cambriolage, vol de véhicule, refus d’obtempérer…

Surprise féline à bord du pick-up volé

L’intervention des policiers a aussi et surtout permis de sauver une précieuse vie, celle d’un chaton. Ce dernier, arborant une magnifique robe blanche, se trouvait à bord de la Toyota Tundra. Les officiers l’ont réconforté et mis en lieu sûr.



Le petit félin a très probablement été pris en charge par le service de contrôle des animaux de Madison. Ce dernier va devoir faire sa petite enquête pour savoir à qui il appartient. Ses détenteurs sont-ils les suspects ou d’autres personnes ? S’agit-il des propriétaires du véhicule volé ou encore de la résidence cambriolée à Windsor Hills ?

Quoi qu’il en soit, le jeune chat reçoit soin et attention en attendant d’en savoir plus sur son entourage et éventuellement le proposer à l’adoption.