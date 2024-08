Un chaton avec la tête coincée dans une roue est sauvé par les pompiers et adopté par l'homme qui l'a découvert

Les chats sont connus pour leur curiosité insatiable, qui les conduit dans des pièges dont ils ne peuvent souvent pas sortir seuls. Il arrive parfois que nos compagnons aux longues moustaches et pattes de velours s’amusent à grimper dans un arbre, mais finissent par rester bloqués en hauteur. Certains d’entre eux nécessitent l’aide des humains pour retrouver la terre ferme.

Un article publié sur le site web de NBC Los Angeles mercredi 31 juillet raconte une histoire de sauvetage tout à fait différente. Au cours du mois, un résident de Garden Grove a entendu les miaulements désespérés d’un chaton et découvert le petit animal en très mauvaise posture.

La petite boule de poils s’est coincé la tête dans la roue de secours du véhicule appartenant à la personne qui l’a trouvée.

© OCFA / Instagram

Le chaton a été sauvé !

En raison de la situation complexe, l’homme n’a pas hésité à emmener le chaton chez les pompiers du comté d’Orange et à demander l’aide des professionnels. En premier lieu, les secouristes ont tenté de le libérer avec de l’eau et du savon. Mais cette première tentative a été un véritable échec.

Face à la difficulté de la tâche, ils ont fait appel à une autre équipe possédant des outils spécialisés. Grâce à leurs efforts et leur équipement, ils ont finalement réussi à libérer le jeune chat ! Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Atlantique, la personne qui avait trouvé l’animal l’a ramené chez elle à la suite de l’opération.

Sur Instagram, les professionnels de secours ont partagé des photos et une vidéo du sauvetage. Depuis sa mise en ligne, la publication a récolté plus de 2 000 mentions « j’aime » et de nombreux commentaires. « Merci de l’avoir sauvé et à la personne de l’avoir adopté », commente une utilisatrice du réseau social.

Une jolie fin, comme on les aime et qui met du baume au cœur !