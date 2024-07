Un chien coincé dans le passage de roue d'une voiture est secouru par des passants et restitué à sa famille

A Singapour, un chien s’étant retrouvé coincé dans le passage de roue d’une voiture a été sauvé et rendu à sa famille, rapporte AsiaOne ce mercredi 3 juillet. Les faits se sont déroulés le lundi 1er juillet dans le quartier de Jurong West.

Ce soir-là, vers 19 heures locales, Zhi Lin Chiam se trouvait dans un parking à étages avec une collègue quand cette dernière s’est rendu compte de la détresse du quadrupède en question.

D’habitude, ce genre de mésaventure arrive surtout aux chats qui se cachent dans ces petits espaces ou sous le capot pour se réfugier et chercher un peu de chaleur. Qu’un chien se retrouve dans une telle situation est bien plus rare et personne ne savait comment il en était arrivé là.



Quoi qu’il en soit, des passants se sont rapidement regroupés autour du véhicule pour venir en aide au malchanceux toutou de race Berger des Shetland.

Zhi Lin Chiam a tout de suite lancé un appel à l’aide via le groupe Facebook « Dogs Singapore ». Elle y a ensuite raconté toutes les étapes du sauvetage.

On apprend ainsi, grâce à sa publication et ses mises à jour, qu’un couple a essayé en vain de faire sortir le Sheltie, mais c’était « impossible, car c’est un chien de taille moyenne » bloqué dans un lieu étroit.

Après une première photo où on ne voit que la tête et l’une des pattes du chien coincé entre la roue et le garde-boue, elle en a partagé une autre montrant plusieurs personnes utilisant la torche de leur smartphone et réfléchissant au meilleur moyen de le libérer.



Le chien est enfin libre et de retour parmi les siens

L’association locale SPCA, les pompiers et les forces de l’ordre ont été contactés. La police a été la première à intervenir, et à 19h35, elle est finalement parvenue à extraire le chien en toute sécurité avec l'aide des témoins.

Les policiers auraient, semble-t-il, soulevé le véhicule à l’aide d’un cric après en avoir contacté le propriétaire.

Zhi Lin Chiam précise que le chien a refusé de boire et de manger. Dans la foulée de son sauvetage, un homme est venu le chercher, expliquant qu’il appartenait à un ami, qu’il s’en occupait en son absence et que le Sheltie s’était échappé de sa maison. Des propos que l'équipe de la SPCA s'est employée à vérifier.