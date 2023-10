Un chaton atteint de troubles neurologiques se réfugie près d'un restaurant dans l'espoir de quitter la rue (vidéo)

Si Arthur n’avait pas croisé la route d’un bon samaritain, il ne serait peut-être plus de ce monde aujourd’hui. Ce chaton un peu différent s’est réfugié près d'un restaurant dans l’espoir d’être sauvé, et il a enfin fini par avoir ce qu’il voulait.

Le mois dernier, un chaton orphelin a été découvert aux abords d’un restaurant de Floride (États-Unis). Un bon samaritain a remarqué qu’il était en mauvaise posture et s’est empressé de le mettre à l’abri.

Un matou en détresse

Le chaton a titubé jusqu’à lui et s’est laissé porter sans faire d’histoire. Alors qu’il le tenait dans ses bras, son sauveteur a remarqué qu’il avait un creux sur le nez, et qu’il avait du mal à tenir sur ses pattes.

Il a ensuite contacté Jennifer Csenge, fondatrice de Kitten Nuggets, qui s’est empressée de lui venir en aide. Son refuge se trouvait à 4 heures de route, mais elle a réussi à organiser un transport pour le félin grâce au soutien d’un bénévole.

Un chat affectueux et courageux malgré la maladie

Le matou, baptisé Arthur, a été installé dans un véritable cocon, rempli de douces couvertures et de délicieux repas. Il n’a pas tardé à réclamer l’attention de Jennifer, et a montré toute la joie qui l’envahissait. « Dès le départ, il était très affectueux », a-t-elle déclaré à Love Meow.

@kitten.nuggets / Instagram

« Arthur a un nez bifide, c'est-à-dire une anomalie congénitale caractérisée par une fente nasale. Il présente également des troubles neurologiques, tels que des problèmes de coordination et d’équilibre », poursuit Jennifer.

Malgré tout, le chaton sait faire preuve d’assurance et ne manque pas de charme. Il a un appétit féroce et sait utiliser sa grosse voix pour obtenir ce qu’il veut. « Il est obsédé par l'heure des repas et hurle pour obtenir de la nourriture, sourit Jennifer. Quand il ne crie pas, c'est une petite boîte à ronrons des plus adorables. »

Le matou à l’énergie débordante ne quitte jamais son arbre à chat, d’où il peut surveiller tout ce qui se passe. Le fait d’être bancal ne l’empêche pas de conquérir de nouveaux sommets ! Parfois, il tire la langue, ce qui ajoute à son impudence.

« La meilleure vie possible »

Dans quelques jours, Arthur subira une consultation neurologique pour déterminer la cause de ses troubles, et Jennifer s'est engagée à donner à ce chaton méritant la meilleure vie possible.

Après des débuts difficiles, le félin est plus heureux que jamais. Il fait des progrès de jour en jour, perfectionne ses aptitudes félines, et remplit le foyer de Jennifer de ses doux ronronnements.