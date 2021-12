Un chaton atteint d'une malformation faciale et de plusieurs maladies se révèle un courageux battant

Un chaton trouvé dans la rue a été amené dans un refuge à Edinburg, au Texas (États-unis), dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. La petite créature chétive s'est révélée une véritable combattante.

Un passant est tombé sur une minuscule boule de poils, errant seule dans la rue, luttant pour survivre. Le bon Samaritain n'a pas pu laisser le chaton se débrouiller tout seul, alors il l'a ramené à son domicile. Mais lorsqu'il s'est aperçu que l'animal avait besoin de beaucoup plus de soins qu'il ne pouvait lui en fournir, il a décidé de le remettre entre les mains bienveillantes des bénévoles de l'association Murphy's Safe Haven.

© Murphy's Safe Haven

Ces derniers l'ont placé en famille d'accueil. Le minuscule félin a reçu le prénom Krokmou, d'après le personnage attachant du film d'animation Dragons.

Un rendez-vous chez le vétérinaire a dévoilé quelques anomalies...

© Murphy's Safe Haven

Un chaton qui s'épanouit de jour en jour

Krokmou s'est avérée beaucoup trop petite pour son âge. « Au départ, nous pensions qu'elle avait environ 6 semaines, mais elle avait en fait 12 semaines », a confié Audrey, sa bienfaitrice à Lovemeow. Et ce n'était pas tout...

En plus d'être atteinte d'une malformation faciale, la jeune chatte a souffert d'une infection des voies respiratoires et de problèmes d'estomac. Heureusement, grâce à de nombreux soins et, bien sûr, beaucoup d'affection, Krokmou a commencé à se rétablir au fil des jours.

© Murphy's Safe Haven

Elle est devenue enjouée, espiègle et très curieuse. En outre, elle n'a absolument pas conscience de sa différence. « Son avenir est imprévisible et elle nécessitera des examens de routine chez un vétérinaire », a expliqué sa mère d'accueil.

© Murphy's Safe Haven

En quelques semaines seulement, le chaton malingre s'est transformé en un magnifique jeune chat bien portant.

© Murphy's Safe Haven

Krokmou a parcouru un long chemin, a réussi à surmonter des épreuves difficiles (notamment dans la rue) et est maintenant prête à entamer le prochain chapitre de son existence. Elle recherche actuellement sa famille pour toujours, laquelle devra répondre à tous ses besoins et lui offrir une vie remplie d'amour qu'elle mérite tant.

© Murphy's Safe Haven