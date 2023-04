Un chaton, atteint d’un trouble neurologique, apprend à remarcher à l’aide de ses amis lapins

C’est à l’âge de 6 semaines que le petit Canelo est arrivé chez Best Friends Animal Sanctuary, dans l’État de l’Utah (aux États-Unis). Le jeune félin avait beaucoup de mal à se servir de ses pattes arrière. Le personnel vétérinaire a donc décidé de lui faire passer quelques examens.

Comme le rapporte Daily Paws, aucune anomalie du squelette n’a été détectée. Les professionnels de santé animale en ont alors conclu que Canelo était atteint d’un problème neurologique affectant ses nerfs et ses muscles.

Molly Wald / Best Friends Animal Sanctuary

Ce chaton était différent, mais cela n’enlevait rien à sa joie de vivre. Il trouvait toujours le moyen de courir et de jouer, sans se laisser abattre par quoi que ce soit. Une détermination à toute épreuve !

Les vétérinaires, eux, n’ont jamais perdu espoir pour le petit Canelo. Ils étaient persuadés qu’avec du temps et des soins, le matou retrouverait l’usage de ses pattes arrière. Pour mieux vivre au quotidien, il a suivi des séances hebdomadaires d’acupuncture, mais pas que.

Molly Wald / Best Friends Animal Sanctuary

Un séjour bénéfique

Pendant quelque temps, Canelo a rejoint la Bunny House, sanctuaire de lapins supervisé par Amy Brown, pour bénéficier des bienfaits de la thérapie au laser. Le félin est rapidement devenu « captivé » par ses nouveaux colocataires aux grandes oreilles, mais il a tout de même su faire preuve de délicatesse à leur égard.

Molly Wald / Best Friends Animal Sanctuary

Les lapins, eux, ont accepté de tendre la patte à leur camarade. Ils ont passé de plus en plus de temps ensemble. Canelo, de son côté, était ravi de jouer en leur compagnie et de découvrir un nouvel univers.

C’est probablement grâce à toutes ces ondes positives que l’état de santé du matou s’est amélioré. Aujourd’hui, Canelo parvient à se lever quelques secondes sur ses pattes arrière et à faire quelques pas. Il est même capable « d’enfoncer ses griffes arrière dans un griffoir et d’y grimper sans hésiter », racontent les membres de Best Friends Animal Sanctuary.

Molly Wald / Best Friends Animal Sanctuary

Suite à cette fabuleuse aventure, Canelo a rejoint des camarades de sa propre espèce. Il a fait la rencontre de Llama, un chaton atteint des mêmes maux que lui. En un éclair, ils sont devenus les meilleurs amis du monde ! Ils passent désormais leurs journées à jouer ensemble.

Canelo est disponible à l’adoption, et profite d’un quotidien empreint de bonheur aux côtés de ses congénères avant de trouver sa famille éternelle.