Un chaton abandonné au bord de la route attire l'attention d'une marathonienne qui décide de stopper sa course

Alors qu’il ne lui restait plus que quelques kilomètres à parcourir avant de franchir la ligne d’arrivée, la participante à un marathon a mis sa course entre parenthèses pour porter secours à un chaton errant. Elle n’a pas fait que cela ; grâce à elle et à une autre coureuse, il s’est vu offrir un nouveau départ dans sa jeune vie.

Un chaton livré à lui-même au bord de la route a été secouru et adopté dans la foulée grâce à une marathonienne, rapportait NBC Chicago le dimanche 8 octobre.

Hier se tenait la 45e édition du marathon de Chicago. La course fait partie des épreuves les plus prisées des athlètes du monde entier, étant l’une des compétitions constituant les World Marathon Majors au même titre que celles de Londres, New York ou encore Berlin.

Parmi les nombreux participants se trouvait Sarah Bohan, venue spécialement de Boston dans le Massachussetts. La jeune femme y prenait part non seulement par passion pour la course à pied, mais aussi pour apporter son soutien à une noble cause. Elle courait, en effet, pour recueillir des fonds au profit de TEAM PAWS Chicago, association de protection animale encourageant le développement de refuges ne pratiquant pas l’euthanasie, luttant contre la surpopulation d’animaux errants et pour le bien-être animal.

Bien qu’étant une marathonienne confirmée, elle n’a pas réalisé son meilleur temps ce jour-là, mais elle avait une excellente excuse. Elle a d’ailleurs malgré tout réussi à franchir la ligne d’arrivée.

Un foyer aimant pour le chaton du marathon

Sarah Bohan était sur une bonne cadence et il ne lui restait plus que 8 kilomètres à effectuer, soit les derniers 20% du marathon, quand une minuscule silhouette a attiré son attention près de la route. Un chaton errant au pelage blanc marqué de noir tentait désespérément de se cacher. Le petit félin était seul et terrifié.

La coureuse a décidé de s’arrêter pour lui venir en aide. Une autre participante, Gia Nigro, l’a rejointe et toutes 2 lui ont finalement trouvé une famille aimante sur les lieux. Tout s’est passé très vite pour le jeune minet, qui a ainsi désormais une maison.

A lire aussi : Un chat errant s’invite dans une classe de CE2 et décide de ne plus jamais la quitter



TEAM PAWS Chicago

Le duo a aussitôt repris la course. Sarah Bohan a terminé la sienne avec un chrono de 3 heures, 31 minutes et 35 secondes. Elle a même pris le temps d’encourager d’autres athlètes en difficulté à finir le marathon.