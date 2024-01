Un chaton orphelin se prend d’affection pour une femme qui n’aimait pas les chats et change sa vision des félins

Les chats sont des animaux mystérieux, égocentriques et têtus. Mais il suffit de les cerner pour comprendre à quel point ils sont uniques et précieux. Keighley pensait ne pas les aimer, jusqu’à ce que l’un d’entre eux ne lui laisse pas le choix.

Keighley Eryn Card, une Américaine originaire de Caroline du Nord (États-Unis), a ouvert sa porte au petit Jasper, mais surtout son cœur. Le jeune tabby n’avait nulle part où aller avant de la rencontrer et a vu en elle une maman de substitution.

Comme à son habitude, la femme attendait son bus à la sortie du travail lorsque de petits cris ont retenti d’un buisson. Ils étaient si forts qu’elle a tout de suite distingué qu’il s’agissait de miaulements. Elle ne parvenait toutefois pas à localiser leur auteur.

Une rencontre marquante

Pour attirer la boule de poils, Keighley a eu l’idée de miauler en retour. Cette stratégie s’est avérée payante puisque l’animal a finalement sorti le bout de son nez. En voyant ce minuscule être seul et sans défense, elle a été touchée et s’est demandée comment elle pourrait l’aider.

Cependant, elle n’était pas certaine qu’il soit orphelin. Sa mère n’était peut-être pas loin, alors elle ne voulait pas le lui arracher. Elle a donc pris son bus et est rentrée chez elle : « Je me souviens avoir pensé à lui ce soir-là, en espérant qu'il allait bien » confiait-elle à The Dodo.

« Je ne peux pas l’abandonner »

Ne pouvant ôter le félin de son esprit, Keighley est retournée à l’arrêt de bus dès le lendemain et l’a cherché. Le chaton était encore là et a immédiatement reconnu son amie humaine. Il a même tenté de la suivre dans l’autobus. Pour elle, les choses étaient évidentes : il l’avait choisie. Elle l’a ramené avec elle ce soir-là, l’a installé dans sa salle de bain et l’a nommé Jasper.

Ce dernier était craintif au départ, mais s’est vite adapté à son nouvel environnement. Keighley était déjà tombée sous le charme de Jasper et l’a encore plus aimé en découvrant sa personnalité.

Elle qui n’avait vécu qu’avec des chiens et qui ne pensait pas apprécier les félins a radicalement changé d’avis : « Jasper a définitivement changé ma vision des chats [...] J’ai réalisé que je les adorais et qu’il me fallait juste trouver celui avec qui j’étais compatible » concluait-elle.