Elle recueille un chat errant et reste incrédule face à l'attitude de son chien à l'égard du nouveau venu (vidéo)

Touchée par le sort d’un chaton errant qui essayait de trouver de quoi manger près d’un bar, une femme a décidé de le recueillir sans savoir si sa chienne allait accepter la présence du petit félin à la maison. Quelques mois plus tard, les vidéos montrant la nature de la relation des 2 animaux font réagir de nombreux internautes.

Hannah Wenzel habite Houston dans l’Etat du Texas. Elle est la propriétaire d’une chienne croisée Pitbull appelée Bella et âgée de 7 ans.

Fin 2023, elle avait découvert une jeune chatte errante qui s’était faufilée dans un bar dans l’espoir de trouver de quoi se nourrir. Le chaton tabby de 5 mois a réussi à se procurer une aile de poulet qu’il grignotait sous une table, à l’abri des regards.

Hannah Wenzel voulait lui venir en aide. Elle avait envie de la recueillir, mais ignorait si Bella allait tolérer l’arrivée de la petite minette. La Texane ne pouvait toutefois pas laisser cette minuscule créature ainsi livrée à elle-même. Elle a finalement décidé de l’emmener chez elle, rapportait Newsweek.

Dans un premier temps, Hannah Wenzel a gardé Lulu – c’est ainsi qu’elle a appelé la jeune chatte – et Bella séparées. Le but était de laisser le temps au chaton de s’habituer à son nouvel environnement, mais aussi à la chienne de se familiariser à la présence de Lulu, notamment en percevant son odeur.

« Je l'ai gardée dans la salle de bain avant de la présenter à Bella, car je ne savais pas comment elle s'entendrait avec un chaton étant donné qu’elle avait toujours été le seul animal de compagnie », expliquait ainsi la propriétaire à Newsweek.

Quand elle a senti qu’elles étaient prêtes, elle les a laissées faire connaissance. « Lors de leur première rencontre, Lulu ses enfuie et tous ses poils se hérissaient ». Hannah Wenzel savait néanmoins que, avec un peu de temps, le chaton allait finir par se détendre face à Bella.

Leur maîtresse a continué de se renseigner auprès des refuges et vétérinaires locaux, ainsi que sur les réseaux sociaux, pour s’assurer que la chatte n’appartenait à personne.

« Elles sont ensemble toute la journée, tous les jours »

Entretemps, Bella, qui n’avait jamais manifesté la moindre animosité envers Lulu, a amené cette dernière à réaliser qu’elle n’avait rien à craindre d’elle. La confiance, s’installait, puis l’attachement et l’affection se mettaient en place.



@bella_the_bluenose / TikTok

Hannah Wenzel a compris que Lulu avait pleinement trouvé sa place dans cette famille et elle l’a officiellement adoptée. La chatte et la chienne sont devenues inséparables. « Elles sont ensemble toute la journée, tous les jours, dit leur propriétaire. Elles dorment ensemble toutes les nuits et passent leur temps à se toiletter mutuellement. »

Dans la vidéo ci-dessous posée sur TikTok, on peut découvrir leurs premiers échanges, puis l’évolution de leur relation jusqu’aux jeux et autres bons moments partagés.

Leur complicité n’a fait que se renforcer de jour en jour. C’est ce que montre cette autre vidéo publiée 3 mois plus tard et totalisant près de 14 millions de vues :

A lire aussi : La vidéo de ce chat suspicieux gardant un œil sur les invités de la maison amuse beaucoup les internautes (vidéo)