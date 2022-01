Un chaton à la santé fragile attend devant une maison jusqu'à ce qu'un humain lui offre son aide

Un chaton errant s'est posté devant une maison, dans l'espoir d'être remarqué par les résidents. Son vœu s'est accompli : il a commencé une nouvelle vie.

Un chaton au pelage noir a été découvert assis devant une maison. Maigre, épuisé et malade, il espérait voir une main bienveillante se tendre vers lui. « Elle avait un poids insuffisant et souffrait d'une congestion nasale. L'un de ses yeux était presque complètement fermé à cause d'une infection, a déclaré Precious, un membre de la famille à Lovemeow, nous avons décidé de l'accueillir et de prendre soin d'elle. »

© @sweetie.kitty__ / Instagram

La petite femelle a été nommée Sweetie. Le plan initial consistait à la garder le temps qu'elle se rétablisse et à lui trouver un foyer aimant pour toujours. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu !

© @sweetie.kitty__ / Instagram

Du repos et des soins

Pendant les 2 premiers jours, Sweetie demeurait très fragile. Elle n'avait pas suffisamment d'énergie pour manger seule et se déplacer. Ses bienfaiteurs l'ont nourrie à l'aide d'une seringue, et lui ont fourni tous les soins médicaux dont elle avait besoin.

© @sweetie.kitty__ / Instagram

Au cours de sa convalescence, le chaton a insisté pour faire la sieste sur les genoux de ses sauveurs. Petit à petit, ses yeux et son nez ont commencé à guérir ; elle a même repris du poids, ainsi que des forces.

© @sweetie.kitty__ / Instagram

Lorsque la jeune rescapée s'est tenue sur ses 4 pattes pour jouer et explorer son nouvel environnement, sa personnalité a rapidement émergé. Elle a également rencontré Mickey, le chat de la maison, lequel s'est montré très curieux et amical.

© @sweetie.kitty__ / Instagram

Un lien s'est tissé entre le chaton et les membres du foyer

Grâce à l'aide reçue, la jeune chatte bénéficie aujourd'hui d'une excellente santé. Dotée d'une énergie débordante, elle ne se lasse pas des séances de jeu, notamment avec son nouvel ami félin.

© @sweetie.kitty__ / Instagram

« Chaque fois qu'elle a fini de jouer, elle vient dormir sur moi », a confié Precious. Sweetie a apporté beaucoup de joie au sein du foyer et s'est glissée dans le cœur de chacun... « Notre plan initial était de la garder temporairement jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, mais nous sommes tombés amoureux d'elle, alors maintenant elle fait partie de la famille », a ajouté sa mère adoptive.

© @sweetie.kitty__ / Instagram

Le jour de son sauvetage, Sweetie s'est retrouvée au bon endroit au bon moment. Non seulement elle s'est rétablie et s'est épanouie, mais elle a également gagné une famille pour la vie.

© @sweetie.kitty__ / Instagram