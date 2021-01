Un chat, vêtu d'une chemise hawaïenne, repéré dans la rue. La communauté Facebook se mobilise pour retrouver son propriétaire !

Inquiet pour un chat qu’il a découvert dans la rue vêtu d’une chemise hawaïenne, un homme a lancé un appel sur Facebook afin de retrouver son propriétaire. Le vêtement que porte le félin risque, en effet, de le faire souffrir, notamment en raison des fortes températures.

Ce lundi 18 janvier vers 9h locales, un habitant de la Région de l’est de Singapour a remarqué un chat à l’aspect inhabituel dans la rue. Le félin roux portait, en effet, une chemise hawaïenne, comme le rapporte MS News. A première vue adorable et amusante, la situation a aussi de quoi causer de l’inquiétude pour la santé et le bien-être de l’animal.

L’homme a pris le chat en photo et posté l’image sur Facebook, tentant ainsi de retrouver ses maîtres.

Sachant qu’à Singapour, les températures avoisinent les 30°C en cette période de l’année, le port d’une chemise risquerait fort de faire souffrir l’animal. De plus, l’habit serait de nature à restreindre ses mouvements, ce qui constituerait un problème pour lui s’il devait fuir un danger ou franchir un obstacle.

Le passant a bien essayé de lui ôter sa chemise, mais le chat ne s’est pas laissé approcher. Il a même sifflé à son adresse. Finalement, il n’a réussi qu’à défaire le bouton du haut.

Pour le moment, personne ne sait si les propriétaires du félin l’ont laissé sortir ou s’il s’est échappé de leur domicile. L’homme qui l’a photographié et tous ceux qui suivent la publication espèrent que sa famille finira par se manifester et le récupérera dans les plus brefs délais, sans quoi il pourrait se retrouver en mauvaise posture.

Le post a été partagé par des centaines d’utilisateurs de Facebook et suscité des dizaines de commentaires.