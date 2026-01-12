Un chat vendu pour 30 € sur une célèbre plateforme de seconde main échappe au pire grâce à une association

À Birmingham (Royaume-Uni), une annonce publiée sur Vinted a récemment suscité l’émotion : un chat de 3 ans y était proposé à la vente pour quelques dizaines de livres sterling. Repérée à temps par une association de protection animale, elle a heureusement conduit à une intervention rapide qui a permis de mettre la boule de poils en sécurité.

Sur Vinted, célèbre plateforme de revente de seconde main, on trouve de tout : des pulls, des chaussures et même des objets de décoration. Récemment, c’est toutefois une annonce très particulière qui a retenu l’attention des amoureux des animaux : celle d’un chat de 3 ans mis en vente pour la somme dérisoire de 30 £ (environ 34 €).

Sauvé à temps

Lorsqu'Abi Left, la fondatrice de Left Paw Cat Rescue, un refuge de la banlieue de Birmingham (Royaume-Uni), a repéré cette annonce, elle est immédiatement intervenue avec son équipe de bénévoles.

Selon elle, ce n’est pas la première fois qu’elle se trouve confrontée à ce genre de vente en ligne. Elle a également expliqué à la BBC que la vendeuse ne lui avait posé aucune question avant de lui remettre le chat.

« Je n'ai même pas dit que je venais d'un refuge, elle n'a fait aucune vérification, elle était tout simplement très heureuse de me confier son chat. », précise-t-elle.

© Left Paw Cat Rescue / Facebook

Cette dame lui a seulement avoué que « des gens l'avaient critiquée » pour avoir essayé de vendre la boule de poils sur le site, et qu'elle « ne voyait pas ce qu'il y avait de mal à cela ».

Confié à une famille d’accueil, le minou est désormais sain et sauf, même s'il était très effrayé lors de la transaction et qu'il continue de se cacher chez ses parents provisoires.

« Au moins, il est en sécurité, nous savons qu'il est entre de bonnes mains et qu'il ne s'est pas retrouvé accidentellement entre de mauvaises mains », a déclaré Abi, qui pense qu’il faudra seulement au petit félin quelques jours pour sortir et s’habituer à la situation.

La valeur d’une vie

De son côté, Vinted a condamné fermement cette pratique, rappelant que la vente d’animaux était interdite sur sa plateforme. Le site a également précisé dans un communiqué que l’annonce avait été supprimée « dès qu'ils en ont eu connaissance ».

Plus grave qu’un manque de respect du règlement, le comportement de cette vendeuse met en lumière un problème de banalisation et de manque de responsabilité dans la cession d’animaux, facilité par les plateformes de vente en ligne comme Vinted.

© Abi Left

En témoigne le prix de vente de 30 £ de ce minou, démontrant, selon Abi, que la propriétaire n'accordait « aucune valeur réelle à sa vie ». Grâce à cette intervention rapide, le minou est heureusement en sécurité et dispose désormais d’une réelle chance de trouver un foyer aimant.