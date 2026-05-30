Un chat tout blanc avec les yeux bleus est obligatoirement sourd, vrai ou faux ?

On entend souvent dire que les chats blancs aux yeux bleus sont forcément sourds. Cette idée a la vie dure, car certains cas réels ont longtemps nourri cette association. En réalité, le lien existe bien dans certains cas, mais il n’est pas systématique. La génétique est en effet bien plus complexe qu’on ne le pense... On vous explique.

Une croyance populaire très répandue affirme que les chats blancs aux yeux bleus sont forcément sourds. Cette idée vient d’observations anciennes faites par des éleveurs et des vétérinaires, qui avaient remarqué que certains chats présentant ces caractéristiques avaient effectivement des problèmes d’audition. Ces cas réels ont contribué à renforcer l’association entre pelage blanc, yeux bleus et surdité.

Pourtant, cette relation n’est pas systématique : tous les chats blancs aux yeux bleus ne sont pas sourds, et certains chats sourds n’ont ni pelage blanc ni yeux bleus. Avec le temps, cette observation partielle s’est transformée en une généralisation simplifiée, devenue une croyance populaire encore largement répandue aujourd’hui. Mais alors, existe-t-il vraiment un lien entre le pelage blanc et la surdité ?

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Un lien réel mais pas systématique

Il existe bien un lien entre le pelage blanc, les yeux bleus et la surdité chez certains chats, mais cette relation n’est ni automatique ni systématique. Cette surdité congénitale s’explique principalement par la génétique : le gène W (White), responsable de la couleur blanche du pelage, empêche les mélanocytes (les cellules chargées de la pigmentation) de se développer normalement. Or, ces cellules jouent également un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’oreille interne, notamment au niveau de l’organe de Corti, une structure indispensable à l’audition. Lorsque les mélanocytes sont absents ou défaillants, certaines cellules auditives peuvent être détruites, provoquant une perte d’audition dès la naissance.

Les chats blancs aux yeux bleus présentent ainsi un risque plus élevé de surdité, qui peut être totale, partielle ou ne toucher qu’une seule oreille. Toutefois, de nombreux petits félins au pelage blanc entendent parfaitement, preuve que d’autres facteurs génétiques interviennent également. La surdité féline dépend donc d’un ensemble complexe de mécanismes héréditaires et ne peut pas être réduite à la seule couleur du pelage ou des yeux.

L’info Woopets - Comment savoir si un chat est sourd ?

Vous pensez que votre petit moustachu n’entend pas toujours ce qui se passe autour de lui ? Certains comportements peuvent effectivement faire penser à un trouble de l’audition. Voici quelques signes qui peuvent mettre la puce à l’oreille :

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Il ne réagit pas quand vous l’appelez, même à proximité ;

Il dort très profondément et semble difficile à réveiller ;

Il sursaute facilement quand vous arrivez derrière lui ;

Il ne réagit pas aux bruits forts du quotidien (porte qui claque, aspirateur, paquet de croquettes…) ;

Il miaule plus fort que d’habitude, sans se rendre compte du volume de sa voix ;

Il observe davantage les vibrations ou les mouvements pour se repérer ;

Ses oreilles ne se tournent pas vers la source d’un bruit ;

Il paraît plus anxieux ou désorienté dans certaines situations.

Bien sûr, un seul de ces signes ne suffit pas à confirmer une surdité, mais leur accumulation peut justifier une visite chez le vétérinaire pour vérifier l'audition de votre poilu.