Un chat survit grâce à l'opération d'un vétérinaire. Battu et abandonné, il se nourrissait de caoutchouc !

S’il n’avait pas été pris en charge, Felix n’aurait très probablement pas vécu quelques heures de plus. Ce chat affamé avait non seulement avalé du caoutchouc, mais il avait, en plus, reçu un coup violent ayant occasionné le déplacement d’organes internes.

Abandonné et mal en point, un chat de 6 ans appelé Felix a été sauvé par l’équipe du Holly Hedge Animal Sanctuary, un refuge situé à Bristol dans le sud-ouest de l’Angleterre, rapporte le Mirror.

A son arrivée, le félin a commencé à vomir des morceaux de caoutchouc qu’il avait avalés car il n’avait rien d’autre à manger. L’animal pesait d’ailleurs moins de 2 kg.

Quand ils l’ont opéré, les vétérinaires ont aussi constaté que certains de ses organes étaient enfoncés à l’intérieur de sa cage thoracique. Ils pensent que c’est la conséquence d’un coup reçu dans la rue. Par ailleurs, Felix présentait une hernie abdominale. Ils ont retiré tout le caoutchouc qui restait dans son estomac et remis ses organes en place.

Le chat « serait mort en quelques heures » sans cette intervention, d’après Hannah Goodwin-Sharman, l’une des contributrices du Holly Hedge Animal Sanctuary. C’est elle qui l’a accueilli chez elle après son opération.

Tout allait bien pendant les 2 premières semaines, mais Felix a souffert de problèmes respiratoires par la suite. De nouveaux examens ont révélé qu’il y avait du liquide dans son abdomen et ses poumons. Il a été traité et son état de santé s’est amélioré. Hannah Goodwin-Sharman le décrit comme « le chat le plus adorable au monde ».

Elle a également lancé un appel aux dons pour aider l’association à régler les frais vétérinaires de Felix, qui s’élèvent à 5400 livres sterling (6000 euros environ).