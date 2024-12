Un chat se voit offrir une médaille pour avoir protégé les nouveaux chatons de la famille face aux aînés

Ghost a eu le courage de s’opposer aux autres chats adultes de la famille quand ces derniers ont commencé à se montrer menaçants à l’égard des 2 chatons adoptés par leur propriétaire. Son attitude a été récompensée par celle-ci et saluée par les internautes.

Une jeune femme se faisant appeler « @Cat-on-the-run » sur le réseau social Reddit a raconté comment l’un de ses chats avait pris la défense des 2 chatons qu’elle venait d’adopter et qui suscitaient l’hostilité des autres félins de la famille.

La propriétaire avait déjà 6 chats à la maison. Des matous lui tenant compagnie, mais l’aidant également à garder les souris et les rats à distance.

@Cat-on-the-run explique dans son post que certains parmi ses amis à fourrure commençaient à prendre de l’âge et devaient donc prendre leur retraite en tant que souriciers. Bien évidemment, ils font toujours partie de la famille.

Pour les remplacer dans le domaine de la prévention de l’infestation par les rongeurs, elle a décidé d’adopter 2 chatons. Il s’agit de 2 jeunes femelles, l’une au pelage tigré et l’autre calico.



5 des chats adultes de @Cat-on-the-run ne voyaient pas leur arrivée d’un bon œil. Seul Ghost le félin à la robe blanche a accepté ses nouvelles petites sœurs et s’est même pris d’affection pour elles.



« Bon garçon n°1 »

« Ghost est intervenu et s'est assuré que tout le monde sache que ce sont ses chatons maintenant, relate sa maîtresse. Il a arrêté toutes les bagarres potentielles avant qu'elles ne surviennent en s'interposant et en sifflant sur les autres chats. Il a même continué à réconforter les chatons par la suite ».

Fière et émue par le comportement de Ghost, elle a décidé de lui décerner une médaille, celle du « bon garçon n°1 », comme on peut le voir sur la photo ci-dessous qu’elle a partagée sur Reddit et que relaie Newsweek :

@Cat-on-the-run a demandé aux internautes de l’aider à trouver des noms pour les 2 jeunes chattes. Elle a finalement retenu Lila pour la tabby, mais ne s’est pas encore décidée pour la calico.