Un chat se sert des écailles de son ami iguane pour se gratter (vidéo)

Une amitié aussi improbable qu’attendrissante lie un iguane à un chat. Pour ce dernier, les écailles de son compère reptile sont d’une grande utilité, puisqu’il a pris l’habitude de se frotter contre elles. Une vidéo postée sur Twitter montre l’un de ces moments de complicité entre les représentants de 2 espèces pourtant bien différentes.

En général, on ne s’attend pas vraiment à ce qu’un chat et un iguane soient amis. Pourtant, c’est bel et bien le cas d’Igu Senpai le reptile et un adorable félin roux, comme le raconte Top13.

Tous 2 vivent sur l’île de Kyushu, au Japon, et sont membres d’une famille comptant de nombreux animaux. Outre le chat et l’iguane, elle est en effet constituée de 3 chiens, de 2 tortues de Hermann, d’un serpent et de plusieurs oiseaux, notamment des perruches ondulées.

L’iguane mâle âgé de 7 ans et le chat s’entendent à merveille et sont très proches l’un de l’autre. Le félin voit aussi en son ami une sorte de « grattoir » qui lui procure d’agréables sensations lorsqu’il se frotte contre ses écailles.



Une belle complicité

Chose qu’il a l’habitude de faire depuis un certain temps, et qui ne semble pas gêner Igu Senpai outre mesure. En voyant la vidéo (ci-dessous) postée sur le compte Twitter qui leur est consacré, on a même l’impression que l’iguane le laisse faire volontiers et profite de cette proximité.

D’autres images publiées sur ce même compte Twitter nous font découvrir les échanges qu’a l’iguane avec les autres animaux de la maison, dont cette magnifique perruche bleue qui vient souvent se poser sur sa tête :

Le chat n’est donc pas le seul ami d’Igu Senpai, mais il ne semble pas mécontent de le « partager » avec le reste de cette joyeuse maisonnée.