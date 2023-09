Un chat se bat pour survivre dans la nature pendant 26 jours après une crue ayant détruit sa maison

Ses propriétaires en vacances, un chat appelé Leo recevait régulièrement les visites d’un ami du couple pendant son absence et ne manquait de rien. Tout se déroulait sans accro jusqu’à cette terrible inondation ayant emporté leur maison.

Elizabeth Wilkins et son compagnon Tom Schwartz, qui travaillent dans l’éducation, avaient décidé de partir en vacances dans l’Oregon (nord-ouest des Etats-Unis), à 1700 kilomètres de chez eux. Ces habitants de Juneau, en Alaska, pensaient vivre un séjour sans histoire avant la rentrée scolaire. Ils avaient laissé leur chat Leo à la maison et demandé à un ami de lui rendre visite quotidiennement pour le nourrir et s’occuper de lui.



Alaska’s News Source

Ils étaient loin de s’attendre à l’inondation qui se préparait dans la région. Le 5 août, en effet, la rivière Mendenhall en crue a détruit et emporté leur domicile. L’ami qui prenait soin de Leo est venu aux nouvelles, mais le chat avait disparu tout comme la maison, rapportait Alaska’s News Source.



Alaska’s News Source

Un voisin lui a dit avoir vu le félin s’échapper en courant vers les bois juste après l’effondrement de l’habitation.

Dès lors, Leo était en mode survie. Il s’était retrouvé malgré lui à errer dans la nature, sans maison ni famille. « Il n’a pas peur des ours, mais il les respecte, dit de lui Elizabeth Wilkins. Il a surtout peur des grands oiseaux ».

Au retour du couple en Alaska, on n’avait toujours pas de nouvelles du chat. Elizabeth Wilkins et Tom Schwartz revenaient toutes les nuits à l’endroit où ils habitaient pour laisser de la nourriture dans l’espoir d’attirer Leo. Sans succès…

« Je pense que ce qui était difficile dans tout cela, c'est qu'il n'y avait pas de maison où il pouvait revenir, c'est donc ce qui a rendu sa recherche vraiment compliquée », explique sa propriétaire.

Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines. De nombreux habitants y ont pris part.

Le témoignage qui relance l’espoir

Le 31 août, Elizabeth Wilkins a enfin pu renouer avec l’espoir. Une femme prénommée Tania a indiqué sur Facebook avoir vu un chat ressemblant à Leo passer devant chez elle. L’éducatrice s’est empressée de se rendre sur place et s’est mise à crier son nom.



Alaska’s News Source

Leo a surgi de nulle part en miaulant pour répondre à ses appels. Les retrouvailles étaient extrêmement émouvantes et mettaient fin à 26 jours d’angoisse.

Leo se portait plutôt bien. Il avait juste perdu un peu de poids. Ce soir-là, il a avalé 4 boîtes de thon tant il était affamé.

Il se remet de sa mésaventure aux côtés de ses humains, qui sont hébergés par des proches en attendant de trouver un nouveau logement.

A lire aussi : Lassé de vivre dans la rue, un chat polydactyle rôde près d’une maison dans l’espoir d’y trouver un foyer accueillant (vidéo)



Alaska’s News Source