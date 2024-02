Le bonheur de 2 sauveteuses voyant les résidents les plus anciens de leur maison dans les bras de leurs adoptants

Sans raison apparente, certaines adoptions sont parfois plus longues que d’autres. Dewdrop et Bruce étaient 2 félins comme beaucoup d’autres avec de nombreuses qualités. Pourtant, le duo peinait à trouver sa famille pour la vie et a passé beaucoup de temps en maison d’accueil avant d'être adopté.

540 jours, c’est le temps qu’ont passé Dewdrop et Bruce en famille d’accueil depuis leur sauvetage. Baladés de foyer en foyer, ils ont changé d’environnement à plusieurs reprises sans pouvoir poser leurs bagages. Mais le jour J a fini par arriver, et les chats ont rejoint leur maison pour toujours.

Dernièrement, ils partageaient leur quotidien avec les bienfaitrices Keely et Heather T. Elles n’étaient pas les premières à leur avoir offert l’hospitalité, car ils sont passés entre les mains de nombreux bons Samaritains avant de s’installer chez elle. À l’époque, ils n’étaient encore que des chatons, mais leurs sauveteurs les ont vus grandir semaine après semaine.

Love Your Feral Felines / Facebook

Les adoptants désintéressés

Dewdrop et Bruce ont été secourus avec le reste de leur fratrie, et chaque membre avait déjà trouvé sa maison pour toujours, mais pas eux. Les félins au pelage noir sont victimes de nombreux stéréotypes qui peuvent freiner leur adoption. Certains considèrent qu’ils portent l’œil, d’autres qu’ils sont diaboliques. À cause de cela, ils peinent à trouver un foyer définitif.

Pourtant, Dewdrop et Bruce n’avaient rien de démoniaque. Ils étaient d’adorables boules de poils très bien dans leurs pattes. Ils n’avaient pas une once de méchanceté, simplement de l’amour à donner. Il fallait juste que quelqu’un parvienne à percevoir leur belle personnalité et se détache des légendes infondées.

Love Your Feral Felines / Facebook

Un moment très attendu

Cette personne a mis du temps à venir, car près de 2 ans se sont écoulés depuis leur premier sauvetage, mais elle a fini par se manifester. En effet, sur les réseaux sociaux, leurs sauveteuses annonçaient une excellente nouvelle : « Nous sommes ravies de partager l'incroyable nouvelle selon laquelle Bruce et Dewdrop, 2 des résidents les plus anciens [...] ont trouvé ensemble leur maison pour toujours ! » partageaient-elles, relayées par Cole & Marmalade.

A lire aussi : Un chat de refuge aux yeux minuscules et débordant d'affection attend sa chance pendant 2 ans

L’attente était longue, mais en valait certainement la peine maintenant qu’ils sont heureux auprès d’humains aimants : « Trouver la famille parfaite pour toujours peut prendre un certain temps, mais la joie de voir ces deux-là se lancer dans leur nouveau chapitre de la vie est vraiment réconfortante » concluaient Keely et Heather T.