Un chat s'échappe lors d'un road trip et tombe dans un canal, sa famille le recherche inlassablement pendant 20 jours

La propriétaire d’une chatte appelée Squishy avait tout tenté pour la localiser après sa disparition au cours d’un trajet en camping-car, mais l’animal restait introuvable. Près de 3 semaines plus tard, la nouvelle qu’elle n’osait plus espérer est arrivée.

Une chatte a été ramenée chez elle saine et sauve après une disparition ayant duré 20 jours, rapportait FOX 8.

Le dimanche 7 août, Chelsea Berkowitz, son frère et sa chatte Squishy entreprenaient un long road trip en camping-car depuis San Antonio, dans l’Etat du Texas, et devant les mener dans le Massachussetts.



Chelsea Berkowitz / Facebook

Alors qu’il traversait le nord-est de l’Ohio, le trio s’est accordé une pause au cœur du parc national de la vallée de Cuyahoga. La jeune femme voulait en profiter pour permettre à Squishy de se dégourdir les pattes sur l’herbe. Toutefois, pendant qu’elle s’apprêtait à lui mettre son harnais, le félin de 5 ans a été effrayé par quelque chose et s’est échappé.

Dans sa fuite, la chatte est tombée dans un canal, pour ne plus donner signe de vie depuis. Chelsea Berkowitz et son frère l’ont cherchée sur place pendant plusieurs heures, mais sans résultat. Ils ont dû se résoudre à reprendre la route sans l’animal.

Les jours suivants, elle a passé au peigne fin les pages consacrées aux animaux perdus et retrouvés sur les réseaux sociaux. Elle a posté d’innombrables avis de recherche, relayés massivement par les habitants locaux, et distribué des affiches.

« Cela m'a redonné espoir en l'humanité »

Le samedi 27 août, la chance a enfin souri à la famille. Une femme a découvert Squishy près de l’endroit où elle s’était volatilisée et a pu l’emmener chez elle pour en prendre soin. La chatte était déshydratée, affamée et à bout de forces. Sa bienfaitrice lui a donné à boire et à manger, ainsi qu’un coin calme pour lui permettre de se reposer.

Elle a contacté Chelsea Berkowitz par vidéo pour lui annoncer la merveilleuse nouvelle et a continué de veiller sur Squishy jusqu’à l’arrivée de sa propriétaire.

Chelsea Berkowitz / Facebook

Chelsea Berkowitz l’a remerciée et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui lui étaient venus en aide. « Il y a des gens incroyables, et cela m'a redonné espoir en l'humanité », a-t-elle ainsi déclaré.