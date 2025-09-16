Un chat s’approche du panier et, d’un geste tendre de la patte, transforme la première rencontre avec sa petite soeur canine (vidéo)

Quand un chat rencontre un chiot fraîchement adopté, la scène peut basculer entre méfiance et tendresse. Néanmoins, la magie opère parfois dès les premières secondes. C’est ce qu’a vécu une famille en filmant la rencontre pleine de douceur entre leur félin bien installé et leur nouvelle boule d’énergie à 4 pattes.

Il y a toujours une part d’incertitude lorsque l’on a un animal de compagnie et qu’on en adopte un autre. Comment réagiront-ils en se rencontrant ? L’ancien acceptera-t-il l'arrivée du nouveau sur son territoire ? Arriveront-ils à s’entendre ou, au moins, à se tolérer mutuellement ? La propriétaire d’un magnifique chat appelé Atlas s’était certainement posé ses questions au moment d’adopter un chiot répondant au nom de Bingo.

Jusque-là, le félin à la majestueuse et épaisse fourrure tigrée était le seul animal de la famille. Malgré sa douceur et sa gentillesse, rien ne pouvait garantir une cohabitation totalement harmonieuse avec un autre quadrupède, appartenant à une autre espèce qui plus est.

Le moment tant attendu - et légèrement redouté - des présentations est enfin venu. Leur propriétaire a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur son compte TikTok “@adventureswithbin”.

La jeune chienne, qui venait d’arriver dans sa nouvelle maison, était tranquillement endormie dans son panier. Le chat s’est approché d’elle lentement, puis a tendu la patte avant pour toucher celle arrière de Bingo, ce qui l’a immédiatement sortie de son sommeil.

Surprise, elle semblait ne pas trop savoir ce qu’elle devait penser de cette créature qu’elle avait sous les yeux.

Après un bref échange de regards, Atlas a tendu l’autre patte, puis s’est mis sur le dos, adoptant ainsi une posture typiquement amicale.



@adventureswithbin / TikTok

“Le maître des présentations en douceur”

Bingo ne pouvait rêver meilleur accueil. Même si elle paraissait hésitante, le chat a tout fait pour la mettre à l’aise et lui faire savoir qu’elle était la bienvenue.

Voici la vidéo, publiée le 17 août 2025, ayant généré 4,6 millions de vues et relayée par Newsweek :

L’attitude d’Atlas a attendri les internautes, qui ont été nombreux à la commenter. “Ce chat est le maître des présentations en douceur”, a écrit laura_nf. croaksandjokes a relevé, pour sa part, “la façon dont le chat montre son ventre pour signaler qu'il ne représente aucune menace lorsque le chien réagit de manière alerte”.