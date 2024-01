Un chat risquant l’euthanasie après avoir été introduit clandestinement sur un bateau suscite l’empathie du personnel

Ovie a été adopté par un membre d’Ovation of the Seas de Royal Caribbean, bateau de croisière, après des péripéties qui auraient pu lui coûter la vie. En effet, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à bord et ne peuvent en aucun cas être introduits dans les pays où le navire fait escale. Alors, le maître du félin a tenté de le cacher, mais s’est fait prendre.

Selon Michael Bayley, Directeur de la compagnie, le propriétaire d’Ovie l’aurait caché sous ses vêtements pour lui permettre de monter à bord : « Nous pensons qu’il l’avait mis dans son sweat-shirt et nous supposons qu'il l’avait sédaté » déclarait-il sur Facebook.

Une réglementation drastique

Après l’embarcation, tandis que le paquebot naviguait vers l’Océanie, le personnel a découvert le félin et l’a signalé à la direction. Laquelle est dans l’obligation d’informer la présence d’un animal avant de débarquer sur un territoire. Une escale était prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais ces pays ont strictement interdit l’intrusion d’Ovie sur leurs terres pour des raisons bio sanitaires.

Dans ces cas-là, l’euthanasie est envisagée. Heureusement pour Ovie, l’équipage du bateau a exploré les autres possibilités pour qu’il puisse rester en vie.

Ovie s’est envolé vers les États-Unis

Il a négocié le rapatriement du quadrupède vers les États-Unis avec les autorités néo-zélandaises. En effet, un employé du service client de Royal Caribbean, originaire de Miami, s’est porté volontaire pour l’adopter. Avec l’accord des pays concernés, Ovie a pu prendre l’avion après une période de quarantaine, puis a rejoint sa nouvelle maison.

Michael Bayley a affirmé qu’Ovie était désormais « en sécurité » et « heureux » en Amérique. Ce récit aurait été bien plus sombre sans le dévouement de l’équipage. Le PDG a toutefois appelé à la responsabilité des voyageurs pour qu’une telle situation ne se reproduise pas. Il a précisé que les animaux d’assistance étaient les seuls autorisés à bord.