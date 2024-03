Le joli geste d'une chanteuse envers une fan propriétaire d'un chat malade ayant renoncé à assister à son concert pour le soigner

En propriétaire responsable, Emeline a fait passer la santé de son chat avant sa passion. Elle attendait de pouvoir assister au concert de sa chanteuse préférée depuis des années, mais lorsque l’occasion d’exaucer son rêve s’est présentée, elle a dû débourser une somme importante pour soigner son ami félin malade et donc renoncer à se rendre au spectacle. C’était sans compter le pouvoir des réseaux sociaux et la gentillesse de l’artiste en question.

La santé et le bien-être de nos animaux de compagnie sont une priorité et les assurer requiert parfois quelques sacrifices. Ce n’est certainement pas Emeline, alias « @Sherniibal » sur X (ex-Twitter), qui dira le contraire. Son histoire est rapportée par Franceinfo.

Etudiante de 25 ans, elle est la propriétaire d’un magnifique félin roux appelé Sheeran. Elle l’avait adopté après l’avoir découvert dans la rue 7 années plus tôt alors qu’il n’était encore qu’un minuscule chaton. La jeune femme et son colocataire Gao l’adorent, tout comme ils aiment les 3 autres chats vivant sous le même toit.



Le matou est toutefois tombé malade récemment. Inquiète pour l’état de santé de son compagnon à 4 pattes, elle l’a emmené en clinique vétérinaire. Les examens et soins lui ont coûté 4000 euros, mais elle évidemment prête à tout pour sauver son Sheeran.

Avec une telle dépense, elle ne pouvait plus se permettre d’assister au concert d’Hoshi, chanteuse dont elle est fan, prévu pour le 14 mars à Montpellier. Cela faisait pourtant des années qu’elle en rêvait, d’autant plus qu’elle et Gao avaient manqué 2 occasions de la voir sur scène par le passé.

A 11 jours du concert, Emeline a fait part de son désarroi sur son compte X en taguant Hoshi. Elle ne s’attendait pas spécialement à une réponse de la part de l’interprète de « Comment je vais faire », « Ta Marinière » et « Fais-moi signe », mais l’intéressée a bel et bien réagi à son tweet. Sa réaction a même surpassé toutes ses espérances.

je PUE le seum parce que ça fait des années que je veux voir @HoshiOfficial et je voulais aller la voir avec mon coloc à Montpellier pour la première fois.



Et Sheeran est tombé malade et maintenant j’ai 4000 euros de frais de véto sur le dos & pas de place de concert pic.twitter.com/UEKpt4u5MC — ???????????????????????? ???????????????????????? ???? (@Sherniibal) March 3, 2024

Des invitations pour la maîtresse du chat malade et son colocataire

Hoshi, de son vrai nom Mathilde Gerner, a effectivement été touchée par l’histoire d’Emeline et Sheeran. Elle n'a pas été insensible non plus au nom porté par l'animal. Elle a répondu à sa publication en lui promettant 2 invitations à son concert.

En découvrant sa réponse, Emeline a d’abord cru à une blague, avant de réaliser que ce n’était pas le cas. « J’étais super contente, et vraiment choquée aussi », confie-t-elle à Franceinfo. L’étudiante et l’artiste ont ensuite eu un bref échange par messagerie privée. « Elle a été super gentille, elle m'a dit que mon chat était super mignon, c'était adorable », relate la propriétaire de Sheeran.

Concernant celui-ci, les vétérinaires ne savent toujours pas avec précision ce qui est à l’origine de ses problèmes de santé. Il est rentré auprès d’Emeline après 2 semaines d’hospitalisation. Les résultats de la biopsie du foie attendus prochainement pourraient peut-être permettre d’y voir un peu plus clair.