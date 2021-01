Un chat retrouve sa propriétaire touchée par la Covid-19 six ans après sa disparition et devient son plus grand soutien

Disparu début 2015, Charlie est de retour chez sa maîtresse depuis peu et au moment où elle a le plus besoin de réconfort, car malade et endeuillée par la perte de ses autres compagnons. Le chat a pu effectuer le long voyage pour retrouver la jeune femme grâce à une société spécialisée dans le transport d’animaux de compagnie.

Ashley Orians, une infirmière vivant dans le Nord de l’Etat de New York, et son chat Charlie s’adorent. Elle l’avait recueilli en 2010 alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton. Le félin roux avait été découvert livré à lui-même dans le campus de son collège et avait la queue cassée.

Tout allait bien pour le duo d’inséparables amis jusqu’en février 2015, date à laquelle le chat s’était volatilisé. Sa propriétaire, qui habitait près de Charleston en Caroline du Sud à l’époque, l’avait cherché partout pendant des mois, mais sans résultat.

Ce n’est que tout récemment que la situation a connu un rebondissement. Ashley Orians, touchée par la Covid-19, était en train de parcourir les photos d’une page Facebook dédiée aux animaux perdus, quand elle a reconnu Charlie, rapporte WGNO. Il était le seul chat roux à la queue cassée.

Après la confirmation, restait le problème de la distance. L’animal se trouvait à plus de 1400 kilomètres du domicile de sa propriétaire, qui était en isolement de surcroît. Elle a finalement trouvé une solution ; Michael Morgan et son entreprise de transport d’animaux de compagnie.

A lire aussi : Empoisonné par un raticide, ce chat survit grâce à une transfusion sanguine interespèce, une opération rare !

Les retrouvailles ont enfin pu avoir lieu. Cela faisait 6 ans que Charlie et Ashley Orians étaient séparés l’un de l’autre. Le retour du chat ne pouvait pas mieux tomber pour l’infirmière, ayant à gérer la maladie et la solitude. Par ailleurs, ses 2 autres chats sont décédés l’année écoulée.