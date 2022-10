Un chat refait surface à quelques kilomètres de chez lui après une éclipse de 3 mois et demi

Où Thomas le chat tabby avait-il passé les 14 dernières semaines ? Il est le seul à le savoir. La seule certitude, c’est qu’il a été retrouvé à une poignée de kilomètres du domicile familial et qu’il est de retour auprès des siens, sain et sauf.

Un chat s’étant volatilisé au début de l’été a finalement refait surface plusieurs mois plus tard et a retrouvé sa famille, qui commençait à désespérer. Un récit rapporté par Patch.

Thomas, chat à la robe tigrée, avait disparu de la maison de ses propriétaires, située à Madison dans l’Etat du Connecticut (nord-est des Etats-Unis), le 2 juin dernier.



Les jours et les semaines s’écoulaient, et ses humains devenaient de plus en plus inquiets, au point de penser qu’ils ne le reverraient probablement jamais.

4 jours après la fugue du félin, le service de contrôle animalier local avait partagé un avis de recherche sur Facebook. Il y demandait aux habitants du secteur de Nutmeg Lane d’ouvrir l’œil et de chercher dans « les dépendances, garages ou sous-sols qui auraient pu être ouverts au cours des derniers jours au cas où il aurait accidentellement été enfermé quelque part ».

Le 22 août, toujours sans nouvelles du chat, ledit service a réitéré son appel à l’aide et à la vigilance.

Ce n’est finalement que le 19 septembre que la nouvelle que tout le monde attendait a été annoncée : Thomas a été retrouvé ! Indemne, l’animal a été remis à sa famille.

Retrouvé et recueilli par une âme charitable

D’après le service animalier de Madison, le quadrupède venait de se présenter devant une résidence à quelques kilomètres de chez lui et suppliait le propriétaire des lieux de le laisser entrer. La personne, qui avait vu l’avis de recherche, l’a recueilli, pris soin de lui et contacté le « Madison CT Animal Control ».

Les maîtres de Thomas ont reçu des photos qui ont permis de confirmer qu’il s’agissait bien de lui. Grâce au bon samaritain qui lui a offert l’hospitalité, la famille est de nouveau au complet.