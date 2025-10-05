Un chat reçoit une friandise chez le vétérinaire mais ne s'en contente pas et vise carrément tout le stock (vidéo)

Chez certains chats, la gourmandise peut vite se transformer en obsession. C’est ce qu’a découvert la propriétaire d’un Bengal lors d’une visite chez le vétérinaire. Le matou appelé Simon a littéralement perdu le contrôle après avoir goûté une friandise, au point de tenter d’en forcer le placard de stockage. Une scène aussi drôle qu’improbable, capturée en vidéo et devenue virale.

Les chats de race Bengal ont la réputation d’être de grands sportifs, très actifs et particulièrement intelligents. Simon est l’un d’eux, et la description lui correspond parfaitement. On peut lui ajouter les qualificatifs “gourmand” et “déterminé”, surtout après avoir vu jusqu’où il pouvait aller pour satisfaire sa gloutonnerie.



@victoriaahiza / TikTok

Sa propriétaire prénommée Victoria, alias “@victoriaahiza” sur TikTok, a partagé le 11 septembre 2025 une vidéo qui en offre un aperçu spectaculaire. On y voit le chat agrippé aux poignées d’un placard, tentant désespérément et de toutes ses forces de l’ouvrir. Une main l’en empêche ; c’est celle de sa maîtresse.

Que contient donc ce placard et que le félin convoite avec une telle frénésie ? Des friandises. Il en a repéré la “cachette” alors qu’il se trouvait chez la vétérinaire pour une simple visite de routine.

La praticienne, animée de bonnes intentions, lui a offert une gâterie pour lui faire plaisir et l’aider à se détendre, mais son geste généreux a clairement eu l’effet inverse. Simon a tellement aimé la friandise qu’il s’est dit qu’il ne pouvait pas se contenter d’une seule. Il voulait en manger davantage et a compris qu’il pouvait se servir dans ce placard qui se refusait obstinément à lui.

Une scène surréaliste et drôle que l’on peut donc découvrir dans la vidéo ci-dessous, relayée par Parade Pets :

“C'est pourquoi les friandises de mes chats sont dans une armoire verrouillée”

La séquence est rapidement devenue virale, puisqu’elle a généré 4,2 millions de vues sur TikTok. De nombreux internautes amusés ont réagi en commentaires.

A lire aussi : « Fort et résilient », ce chat d’une gentillesse impressionnante aspire à vivre comme un roi auprès de sa famille d’accueil

“C'est pourquoi les friandises de mes chats sont dans une armoire verrouillée”, a ainsi écrit amac_23_. “Pourriez-vous imaginer s'ils avaient des pouces opposables ?” a demandé Jeff.

Emily, qui est manifestement vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire, a raconté l’expérience similaire qu’elle a vécue : “Une fois, je suis entrée dans la salle d'examen et la propriétaire avait apporté des cordons élastiques et attaché tous les placards. Il s'est avéré qu'elle n'était pas folle parce que ses chats ont immédiatement essayé de les ouvrir tous pour manger nos fournitures”.